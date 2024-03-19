  • 22°C
香港時間 : 2024319日 (週二) 19:30
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 回南天 癌症殺手 新手爸媽 婚後事 中一面試 賞花攻略 區區有好校 名校專區 高才通 會員有獎
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

麻雀樂團丨李佳芯演年輕版有壓力　親透露續約進展：相信未必是最後一部

娛樂 19:13 2024/03/19

分享：

分享：

熱門 回南天 癌症殺手 新手爸媽 婚後事 中一面試 賞花攻略 區區有好校 名校專區 高才通 會員有獎

李佳芯出席新劇《麻雀樂團》記者會。

視后李佳芯（Ali）、譚俊彥（Shaun）、姜大衛、郭柏妍、黃庭鋒、謝東閔以及黃洛妍今日（3月19日）現身電視城為TVB新劇《麻雀樂團》作造型。

視后丨李佳芯即將開拍新劇　剪新髮型扮17歲少女

剪新髮型演年輕版

現場所見，剪了新髮型的Ali明艷照人，狀態大勇，她接受TOPick訪問透露此髮型較適合角色，比較清爽：「角色是計數十分精明，總之要做到的東西就一定要達到，所以剪短些，營造輕鬆自然的感覺。（很久未剪得那麼短？）對上一次也是同樣監製的劇集《白色強人》。」

談到今次角色要演回自己的17歲，Ali說：「有兩場講回我與Shaun以前的場口，有場17歲和21歲。（有否壓力演回年輕的自己？）當然有，我覺得個造型也幫到亦會戴假髮，Shaun有個年輕版，我覺得自己都需要，希望我做到，會盡力。」

Ali新髮型開劇。（越玲瓏 攝）

讚Shaun很照顧人

提到今次她與Shaun在劇集上首次合作，Ali大讚對方十分照顧人：「之前我們有出來圍讀，成班一起吃飯，Shaun很大哥哥形象，很照顧提攜後輩的人，相信都時拍攝會很開心。」

點擊圖片放大
+11
+10

與公司有傾合約

至於她自拍畢《有種好男人》後，相隔近3年再拍劇，問到其心情如何？

Ali說：「很開心，演員當然會想接到角色，所以每次開劇都開心，特別是今次是一套輕鬆喜劇，大家都會輕鬆演繹，這也是自己期待的劇集。」

有網民留言指怕這套是你最後之作？她說：「不會，演員總有機會拍劇，只不過在哪裹拍，但我與公司一直有傾談合約，所以我相信未必是最後一部。（與公司有共識？）還傾談中。」

記者：陳曉柔

最新影片推介：譚凱琪專訪

TOPick柴犬追星
我都係爸媽丨譚凱琪大讚老公神隊友包辦夜奶 談及將來老了有女兒拖實即爆喊

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

視后丨李佳芯即將開拍新劇　剪新髮型扮17歲少女
16:13 2024/03/18
視后丨李佳芯即將開拍新劇　剪新髮型扮17歲少女
視后級女神丨李佳芯自揭一個原因　唔參加選美入行
12:05 2024/02/15
視后級女神丨李佳芯自揭一個原因　唔參加選美入行
視后丨李佳芯孖譚俊彥合拍喜劇發放笑彈　女神Ali離巢TVB前最後之作？
13:03 2024/01/30
視后丨李佳芯孖譚俊彥合拍喜劇發放笑彈　女神Ali離巢TVB前最後之作？

你可能感興趣

視后丨李佳芯即將開拍新劇　剪新髮型扮17歲少女
16:13 2024/03/18
視后丨李佳芯即將開拍新劇　剪新髮型扮17歲少女
視后級女神丨李佳芯自揭一個原因　唔參加選美入行
12:05 2024/02/15
視后級女神丨李佳芯自揭一個原因　唔參加選美入行
視后丨李佳芯孖譚俊彥合拍喜劇發放笑彈　女神Ali離巢TVB前最後之作？
13:03 2024/01/30
視后丨李佳芯孖譚俊彥合拍喜劇發放笑彈　女神Ali離巢TVB前最後之作？
李佳芯 娛樂人物職業 演員 譚俊彥 謝東閔 姜大衛 TVB 電視劇 娛樂行業

最高瀏覽

母愛偉大丨單親媽媽恬妞母兼父職　接受女兒同性戀：不可因我改變她的取向
母愛偉大丨單親媽媽恬妞母兼父職　接受女兒同性戀：不可因我改變她的取向