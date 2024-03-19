麻雀樂團丨李佳芯演年輕版有壓力　親透露續約進展：相信未必是最後一部

▲ 李佳芯出席新劇《麻雀樂團》記者會。

視后李佳芯（Ali）、譚俊彥（Shaun）、姜大衛、郭柏妍、黃庭鋒、謝東閔以及黃洛妍今日（3月19日）現身電視城為TVB新劇《麻雀樂團》作造型。

視后丨李佳芯即將開拍新劇 剪新髮型扮17歲少女

剪新髮型演年輕版

現場所見，剪了新髮型的Ali明艷照人，狀態大勇，她接受TOPick訪問透露此髮型較適合角色，比較清爽：「角色是計數十分精明，總之要做到的東西就一定要達到，所以剪短些，營造輕鬆自然的感覺。（很久未剪得那麼短？）對上一次也是同樣監製的劇集《白色強人》。」

談到今次角色要演回自己的17歲，Ali說：「有兩場講回我與Shaun以前的場口，有場17歲和21歲。（有否壓力演回年輕的自己？）當然有，我覺得個造型也幫到亦會戴假髮，Shaun有個年輕版，我覺得自己都需要，希望我做到，會盡力。」

▲ Ali新髮型開劇。（越玲瓏 攝）

讚Shaun很照顧人

提到今次她與Shaun在劇集上首次合作，Ali大讚對方十分照顧人：「之前我們有出來圍讀，成班一起吃飯，Shaun很大哥哥形象，很照顧提攜後輩的人，相信都時拍攝會很開心。」

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與公司有傾合約

至於她自拍畢《有種好男人》後，相隔近3年再拍劇，問到其心情如何？

Ali說：「很開心，演員當然會想接到角色，所以每次開劇都開心，特別是今次是一套輕鬆喜劇，大家都會輕鬆演繹，這也是自己期待的劇集。」

有網民留言指怕這套是你最後之作？她說：「不會，演員總有機會拍劇，只不過在哪裹拍，但我與公司一直有傾談合約，所以我相信未必是最後一部。（與公司有共識？）還傾談中。」

記者：陳曉柔

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