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【航空樞紐】機場推全新商務與民航機中轉服務　專人陪同最快30分鐘轉機

社會 18:01 2024/03/19

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香港商用航空中心副總經理張美儀、機管局商務執行總監陳正思、香港商用航空中心主席馮玉麟、機管局機場運行執行總監姚兆聰、機管局機場運行副總監方瑞文。（林宇翔攝）

香港國際機場是重要商務客機基地，去年有逾7,000架次商務機起降。香港機場管理局及香港商用航空中心今日（19日）宣布，即日起推出全新「商務與民航機中轉直達服務」，民航機乘客若要在抵港後轉乘商務機，能直接在職員帶領下，在機場禁區範圍前往商用航空中心轉乘，料能節省三份一轉機時間，即只需30至50分鐘。

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以往若民航機乘客需轉乘商務機，必須先辦理入境手續、領取行李並經海關檢查，再自行乘車前往商用航空中心，抵達後則接受保安檢查和進行出境手續，過程繁複費時。新安排下，乘客抵港後便能在閘口跟隨商用航空中心人員帶領，乘搭最就近的VIP專用升降機，前往一號客運大樓L4停機坪坐接駁車去中心轉機，毋須進行出入境手續；其托運行李亦會跟隨直達目的地。轉機所需時間能由現時1.5小時以上，壓縮至30至50分鐘內。

機管局機場運行副總監方瑞文稱，先導計劃周日已率先展開，3名由美國紐約飛抵香港的旅客，成功透過新服務轉乘商務機前往北京，過程流暢、滿意度高。他形容新安排令轉機更快捷方便，不但有助提升旅客體驗，亦可吸引旅客選用香港機場，及帶動民航機和商務機/直升機需求，加強香港作為航空樞紐的功能。

他又指商務機復蘇速度較整體航空交通步伐快，去年有逾7,000架次商務機起降，已回復至疫情前水平，加上有民航機和商務機/直升機轉機需求的旅客持續增加，三跑系統又將在年底落成，相信商務機需求今年續有可觀增長。

至於新安排下的安檢要求，方瑞文強調跟現有規定看齊，要求繳交的稅項亦無變動。另提到要使用新安排，民航機及商務機公司須先簽署協議，但早在安排尚在醞釀階段時，已有航空公司作相關討論，料參與公司會越來越多。

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記者：梁薾心

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