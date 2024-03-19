【航空發展】機場推全新商務與民航機中轉服務　專人陪同最快30分鐘轉機

▲ 香港商用航空中心副總經理張美儀、機管局商務執行總監陳正思、香港商用航空中心主席馮玉麟、機管局機場運行執行總監姚兆聰、機管局機場運行副總監方瑞文。（林宇翔攝）

香港國際機場是重要商務客機基地，去年有逾7,000架次商務機起降。香港機場管理局及香港商用航空中心今日（19日）宣布，即日起合作推出全新「商務與民航機中轉直達服務」，有商務機/直升機和民航機之間中轉需求的旅客，能在飛抵香港機場後，跟隨商用航空中心人員指引，直接前往商用航空中心轉乘商務機，毋須再辦理出入境手續及自行轉乘交通工具前往，料能轉機時間能由1.5小時以上，壓縮至30至50分鐘內。

先導計劃率先在周日展開，3名由美國紐約飛抵香港的旅客，成功透過新服務轉乘商務機前往北京，機管局形容過程流暢、滿意度高。

機管局機場運行副總監方瑞文指，全面及完善的商務機服務，能進一步鞏固香港作為區域商業及貿易中心的地位，故為帶動旅客選用香港機場，與商用航空中心合作推出全新「商務與民航機中轉直達服務」，以滿足商務機/直升機和民航機之間的中轉需求。

他續指，以往若民航機乘客需要轉乘商務機，必須先辦理入境手續、領取行李並經海關檢查，再自行轉乘交通工具前往商用航空中心，抵達後則要在接受保安檢查和進行出境手續，過程繁複費時。

但在新安排下，乘客抵港後便能在閘口跟隨商用航空中心人員帶領，乘搭最就近的VIP升降機，前往一號客運大樓L4停機坪坐接駁車去商用航空中心轉機，毋須進行香港人出入境手續；其托運行李亦會跟隨直達目的地。

香港商用航空中心副總經理張美儀形容，需要轉機的商務旅客大多時間緊迫，惟現時相關轉機程序需1.5小時以上，相信新安排不但能提供舒適和個人化體驗，亦有助節省約三分之一時間，即只需30至50分鐘便能成功轉機。

至於安檢要求，方瑞文強調跟現有規定看齊，使用新服務的旅客包括其托運行李，必須在再登機前接受航空保安檢查、海關和檢疫等程序；要求繳交的稅項亦無變動。

他又提到，商務機復蘇速度較整體航空交通步伐快，已回復至疫情前水平，加上有民航機和商務機/直升機轉機需求的旅客持續增加，三跑系統又將在年底落成，相信商務機需求在新安排推出後，有可觀增長。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

記者：梁薾心