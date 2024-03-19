【著數優惠】Neway破抵優惠　唱K周三半價$180全包起

▲ NEWAY卡拉OK推出周三半價優惠。

Neway推出復活節優惠，三月起逢星期三（20及27日）唱K半價，需要預早一日訂房。優惠最新延長到5月底。

優惠不能與其他優惠同時使用，亦不適用於K-Lunch時段。

黃金時段人均$180起

TOPick記者致電尖東CEO分店了解最新收費。若早一日訂房，黃金時段最新人頭費是$249，半價之後約$125，原價加一後就是$150，可唱至少3小時。

▲ NEWAY卡拉OK推出周三半價優惠。（資料圖片）

Ｋ-Buffet不再提供

晚餐目前提供套餐，全線已經停止提供Ｋ-Buffet，可說是一代集體回憶已經消失。

晚餐每份30元起。如果連同一份晚餐及人頭費，夜晚黃金時段唱K半價，就是$180起。

CEO各分店:

灣仔 28910022 | 尖東 27213303 | 荃灣 26120171

Neway各分店:

旺角 27391828 | 佐敦 23323320 | 九龍城 23822300

觀塘 21806988 | 沙田 26353428

元朗 22844188

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