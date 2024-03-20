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金像獎2024｜入行20年首獲金像獎提名　李尚正被封「有線一哥」感尷尬

娛樂 16:41 2024/03/20

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熱門 回南天 新手爸媽 婚後事 癌症殺手 中一面試 COLLAR 區區有好校 名校專區 高才通 會員有獎

阿正說：「我不是靠金像獎提名來獲取家人的認同，以家用回報家人，來得更實際一點。」

李尚正（阿正）近年憑有線Hoytv王牌節目《空間大改造》及《臥底旅行團》成功「入屋」，知名度大增。他又曾參演多齣周星馳的電影作品，包括《長江7號》、《美人魚》等。

近日，他憑《死屍死時四十四》中飾演「臨海峯」保安李寶安一角，獲提名香港電影金像獎最佳男配角，為入行近20年的阿正帶來肯定。

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阿正認為得到金像獎男配角提名「好勁」。(傅承嘉攝)

李尚正憶述透過電影公司通知，才得知自己獲提名金像獎最佳男配角，當時他需要立刻為此拍攝一段感言片段。

他回憶表示︰「『拍攝期間我都未有太大感受，拍攝完畢後才開始覺得「好勁」。』一般情況下，得到金像獎提名理應會跟家人、朋友分享喜悅，但阿正就完全沒有。他解釋︰「因只是入圍而不是得獎，而且我誤以為只要有報名都會獲提名，所以心情未有太興奮。及後，我為金像獎大會拍攝造型照時，從一位大會職員口中得知，金像獎提名需經各電影協會的會員投選，沒有造假成分，是同業的認可，當時心想原來努力是有人會留意和欣賞，才開始覺得感動。」

但阿正始終沒有跟父母報喜，家人最後要靠娛樂新聞才得知兒子獲提名最佳男配角。他笑言︰「我不是靠金像獎提名來獲取家人的認同，以家用回報家人，來得更實際一點。」

阿正與拍檔妹頭盧頌恩主持的《臥底旅行團》大受歡迎。(IG圖片)

曾被要求800元演出

《死屍死時四十四》編劇江皓昕創作劇本時，已構想好一個角色，並以李尚正作藍本。當他收到電影邀請，第一時間關心的竟然是片酬。阿正指︰「很多人覺得一個像阿正這個級數的演員，收到角色邀請應該會即刻『𦧲飯應』，但這個態度是錯的。」

他續指︰「如果電影公司能夠滿足價錢上的要求，代表尊重你，以及拍攝團隊相信你值這個價錢。當雙方有尊重和信任，拍攝上的工序便來得容易，所以都好感謝導演何爵天夠膽起用我。」阿正又透露︰「曾有片商提出以800元作為片酬，邀請我拍攝，即是他們認為我的付出只值800元，除非劇本無敵，否則這是一種壓搾。」

《死屍死時四十四》

雖然阿正有多年影視經驗，但他仍覺得背對白是拍攝《死屍死時四十四》遇到最大的困難。「拍攝團隊會臨時現場改劇本，當你背好劇本時，埋位拍攝時又會臨時加多幾句對白；而且電影對白較電視節目長，運鏡會用上一鏡到底，不能出錯，壓力自然更加大。」

他又分享自己背對白的心得：「首先我會將對白讀一次，並用手機錄音，然後不停播，中途將手機靜音，我就要將聲音空白的部分填充，到最後就可以熟讀到不需要再聽錄音，自自然然就會記到整段對白。」

另外，阿正又難忘戲中與Edan（呂爵安）的合作，他坦言︰「我們從未合作過，又不太熟悉他，而其中一場講Edan動真火打牆又拍枱的場口，接近『爆缸』程度，會擔心他演技上發揮會過激，但之後覺得Edan是一個好認真的演員，非常佩服。」

《死屍死時四十四》內，阿正跟Edan有不少對手戲。

入電視台受星爺關注

會考成績優異的李尚正，順利考入港大建築系，但大學3年級時因有感功課困難，導致壓力大睡眠不足。機緣巧合下在電視廣告中到有線娛樂新聞台的招聘廣告，加上中學同學的引薦下，就加入有線娛樂新聞台擔任節目助理兼娛樂記者。

阿正憶述︰「當時有線娛樂新聞台曾開設一個類似TVB藝員訓練班的課程，主要目的在培訓學員學習處理娛樂台的日常工作，例如採訪、剪片、上字幕等等，所以完全不擔心應付不來。」2004年阿正夥拍林海峰演出綜藝節目《有個娛樂乜人台》，他透露︰「當時林生在資源匱乏下，一手一腳將整個節目砌出來，我有機會全程從旁學習，並吸收林生自編自導自演的功力，不僅令我學到很多，更令我明白到原來人類可以一個人做一個真人騷。」

阿正認為每次完成一齣電影都是一個蛻變。(傅承嘉攝)

當時阿正在綜藝節目《有個娛樂乜人台》中的表現，受到周星馳的注目，因而被星爺力邀過檔。阿正起初主要負責日常開會、處理文件、製作花絮等工作。直至2006年星爺開拍《長江7號》，其中一位老師需要找人飾演，阿正表示︰「周生好喜歡在身邊找人演出角色，當時我正忙於拍攝製作花絮，但電影開拍前10分鐘，我被周生點名負責飾演戲中曹主任一角，當刻我非常緊張，因為我完全沒有演戲的經驗，所以不斷NG，幸好拍戲不斷NG，是周生人所共知的習慣。」

他又透露︰「周生不喜歡人學做戲，如果一旦被周生知道你學過做戲，他會用盡方法將你學到的演技剷走，所以才會得出現時有趣搞笑爆肚的效果。」

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望賺夠錢退休

觀眾對李尚正的印象，除了跟周星馳拍過電影，必定會由有線電視至現在HOY TV不同的節目中，留意到阿正的身影，近年他亦因此被大眾稱呼為「有線一哥」。原來阿正對這個稱號頗為抗拒，他解釋︰「如果一個電視台有很多男藝人，然後我有幸從中成為一哥當然開心，但實際上公司只有我一個男藝人，所以並不存在『一哥』這回事，當我聽到有人問起『有線一哥』這個稱號，我就會覺得好尷尬。」

阿正斷斷續續為有線電視服務近20年，直言︰「其實有想過走，公司一向做法都是減薪或直接裁員，但公司每次都加我人工，即是代表重視我、需要我。」

他又認為：「有線這個機構比較另類，公司能夠了解部分觀眾的特別需要，例如當年知道觀眾希望有電視台做24小時新聞，就開設24小時新聞台；知道觀眾想睇英超足球賽事，就創先河購買英超播映權。又了解觀眾想睇一些好像《臥底》系列的無厘頭綜藝節目，就製作多輯這類型藝節目，這是有線電視理解觀眾所需的獨有技能。」

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阿正希望會有更多老闆邀請他拍電影，他認為每次拍攝都是一個蛻變，個人會因為做過某種角色而覺得自己進步了，尤其是每個電影角色背後都花費不少人力物力，每次完成整個拍攝就好像盡了應付的責任一樣。

另外阿正笑稱，「希望能夠盡快掙夠錢，盡早退休，但現時退休的門檻愈來愈高。工作方面就開始會揀Job做，主要取決於雙方的尊重和工作性質。」

化粧︰呂宜鈴

髮型︰朱美嫦

場地提供︰GON！ Bar & Restaurant

記者：傅承嘉

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