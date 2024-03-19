麻雀樂團丨郭柏妍為新劇剪短頭髮　 黃庭鋒讚譚俊彥帶動助入戲

▲ 郭柏妍以新髮型演《麻雀樂團》。

視后李佳芯（Ali）、譚俊彥（Shaun）、姜大衛、郭柏妍（Rosita）、黃庭鋒、謝東閔及黃洛妍今日（3月19日）現身電視城為TVB新劇《麻雀樂團》作造型。

在活動開始後，Rosita、黃洛妍與一眾樂手一起演奏，今次更是Rosita首次在公開活動演奏大提琴。

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新髮型亮相

同樣以新髮型亮相的Rosita，較Ali剪得更短，她與庭鋒一起接受TOPick訪問，並透露對這個髮型很滿意：「大家見我長髮也4年多，加上試造型後覺得這個角色短髮會較適合。（很久未試過那麼短？）只有4歲多的時候是短髮，之後長大後一直也是長髮，覺得幾好。」

劇中她需演奏大提琴，現時進度如何？她透露一早就知道要學這個新樂器，惟因早前去台灣拍節目弄傷手以致需暫停練習，故近期才加緊練習，望到時演得更神似。

▲ Rosita剪了短髮示人。（越玲瓏 攝）

為造型剪三次髮

問到庭鋒要否需要學習新技能，對此他說：「我看到劇本有幾場要像談判專家一樣，勸伯伯不要輕生，所以要學習一些談判技巧。」

他續說因在劇中要演幹探，故亦剪了頭髮：「我剪了三次，最終造型才能過關，我也未試過剪得那麼短。（有沒有動作戲？）也有，也需要打鬥的場口，自己亦很喜歡拍動作戲。」

▲ 黃庭鋒﹑郭柏妍（越玲瓏 攝）

感情清純

二人亦透露有感情線，是很清純的感覺，暫時未見到有親熱戲，Rosita說：「我覺得不一定是要親熱的鏡頭，才交代到我們的感情關係。」

庭鋒補充說：「大家是很清純﹑真誠的感覺，監製有說我們在混亂的世界，猶如清泉一樣。」

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與視帝視后合作

另外，今次亦是他們首次與視帝視后合作，問到二人有否壓力？Rosita直言初時有感壓力：「Shaun很好，他會分享這個角色怎樣演繹，劇本的背景，令我們更了解。」

庭鋒則說：「壓力未必有，動力就一定有，因為之前與Ali合作過劇集和節目，與她就像朋友一樣，她是個很有活力的人。雖然與Shaun是首次合作，但之前一起吃飯，他已經與我們疊手說我們是三兄妹，很帶動我們入戲。」

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記者：陳曉柔

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