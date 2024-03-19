  • 22°C
香港時間 : 2024319日 (週二) 19:31
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 回南天 癌症殺手 新手爸媽 婚後事 中一面試 賞花攻略 區區有好校 名校專區 高才通 會員有獎
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

作息注意丨靠鬧鐘起床有害?　研究揭鬧鐘響「返瞓」有3禍害兩類人士尤其高危

都市病 18:28 2024/03/19

分享：

分享：

熱門 回南天 癌症殺手 新手爸媽 婚後事 中一面試 賞花攻略 區區有好校 名校專區 高才通 會員有獎

【失眠/睡眠/鬧鐘/高血壓/心臟病】不少都市人均有倚賴鬧鐘叫醒自己起床的習慣，不過有醫生便引述外國研究，指長期使用鬧鐘或者重覆按鬧鐘的人，不但會影響睡眠品質，容易出現困倦、工作注意力不足；對2類人士而言，更隨時增加了高血壓和心臟病併發症的風險。

最新影片:

Healthy Life
Healthy Life｜增加在家工作反致腰背痛？ 2個簡單動作放鬆下腰背

台灣重症醫療醫師黃軒在Facebook發文指鬧鐘對人體的影響，引述一個來自美國聖母大學（University of Notre Dame）研究，指參與研究的450名上班人士中，57%的人會被鬧鐘叫了兩次才醒，有超過20%的人更會設置一個或以上的鬧鐘。除此以外，女性比男性多50%會出現這情況。研究指「反覆醒了又睡、睡了又醒」的人士，需要重覆按鬧鐘的人，身體很容易出現疲倦，大壓力和注意力不足的問題。

黃軒指鬧鐘響了，再次入睡，未進入深度睡眠狀態，又硬是被叫醒，只會讓人起床的時候，頭腦變得更加昏昏沉沉的。而經常這樣擾亂睡眠的生理時鐘，長遠而言對健康是有害的，尤其對慢性疾病病患。

2類慢性病人要小心

黃軒表示如果有慢性疾病例如高血壓，心血管疾病的人士，長期突然被鬧鐘驚醒，人的血壓和心率，還有腎上腺素都會迅速上升的，這樣長期反覆刺激下，會給自己身體的心血管帶來壓力，而增加了高血壓和心臟病併發症的高風險。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

眼睛健康｜起床後右眼視力模糊　女子拖1個月求醫揭「眼中風」　醫生：超過一個時間無得救【拆解5大高危人士】
11:00 2024/02/03
眼睛健康｜起床後右眼視力模糊　女子拖1個月求醫揭「眼中風」　醫生：超過一個時間無得救【拆解5大高危人士】
飲食攻略｜每日要飲幾多水？起床後飲水養顏助排便　8杯水黃金時間大公開
08:05 2024/02/17
飲食攻略｜每日要飲幾多水？起床後飲水養顏助排便　8杯水黃金時間大公開
心臟健康丨女子一起床見累半年後證心臟衰竭　醫生 : 6種情況需即求醫
18:12 2024/03/11
心臟健康丨女子一起床見累半年後證心臟衰竭　醫生 : 6種情況需即求醫

你可能感興趣

眼睛健康｜起床後右眼視力模糊　女子拖1個月求醫揭「眼中風」　醫生：超過一個時間無得救【拆解5大高危人士】
11:00 2024/02/03
眼睛健康｜起床後右眼視力模糊　女子拖1個月求醫揭「眼中風」　醫生：超過一個時間無得救【拆解5大高危人士】
飲食攻略｜每日要飲幾多水？起床後飲水養顏助排便　8杯水黃金時間大公開
08:05 2024/02/17
飲食攻略｜每日要飲幾多水？起床後飲水養顏助排便　8杯水黃金時間大公開
心臟健康丨女子一起床見累半年後證心臟衰竭　醫生 : 6種情況需即求醫
18:12 2024/03/11
心臟健康丨女子一起床見累半年後證心臟衰竭　醫生 : 6種情況需即求醫
健康問題 台灣 高血壓 心臟病

最高瀏覽

母愛偉大丨單親媽媽恬妞母兼父職　接受女兒同性戀：不可因我改變她的取向
母愛偉大丨單親媽媽恬妞母兼父職　接受女兒同性戀：不可因我改變她的取向