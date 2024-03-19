作息注意丨靠鬧鐘起床有害?　研究揭鬧鐘響「返瞓」有3禍害兩類人士尤其高危

【失眠/睡眠/鬧鐘/高血壓/心臟病】不少都市人均有倚賴鬧鐘叫醒自己起床的習慣，不過有醫生便引述外國研究，指長期使用鬧鐘或者重覆按鬧鐘的人，不但會影響睡眠品質，容易出現困倦、工作注意力不足；對2類人士而言，更隨時增加了高血壓和心臟病併發症的風險。

最新影片:

台灣重症醫療醫師黃軒在Facebook發文指鬧鐘對人體的影響，引述一個來自美國聖母大學（University of Notre Dame）研究，指參與研究的450名上班人士中，57%的人會被鬧鐘叫了兩次才醒，有超過20%的人更會設置一個或以上的鬧鐘。除此以外，女性比男性多50%會出現這情況。研究指「反覆醒了又睡、睡了又醒」的人士，需要重覆按鬧鐘的人，身體很容易出現疲倦，大壓力和注意力不足的問題。

黃軒指鬧鐘響了，再次入睡，未進入深度睡眠狀態，又硬是被叫醒，只會讓人起床的時候，頭腦變得更加昏昏沉沉的。而經常這樣擾亂睡眠的生理時鐘，長遠而言對健康是有害的，尤其對慢性疾病病患。

2類慢性病人要小心

黃軒表示如果有慢性疾病例如高血壓，心血管疾病的人士，長期突然被鬧鐘驚醒，人的血壓和心率，還有腎上腺素都會迅速上升的，這樣長期反覆刺激下，會給自己身體的心血管帶來壓力，而增加了高血壓和心臟病併發症的高風險。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

責任編輯：羅嘉欣