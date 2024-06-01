ADHD｜8歲男童接受「神經反饋訓練」非入侵式治療　專注力+學習+情緒控制能力提升

▲ 一名8歲男童在經過腦神經反饋訓練之後，專注力、學習及情緒控制能力均有提升。

專注力失調/過度活躍症（簡稱ADHD）是一種常見的神經發育性疾病，每100名兒童就有5至6人患病。ADHD主要影響兒童和青少年，但也可能持續到成年期。

ADHD的主要特徵包括注意力不集中、過度活躍和衝動行為，患病的兒童在日常生活、學習及社交方面都可能深受其擾。近日，有一個案例指出，一名8歲男童在經過腦神經反饋訓練之後，專注力、學習及情緒控制能力均有提升。

一歲半初見ADHD症狀 常有失控行為

個案中的小朋友在一歲半的時候，家長開始發現他有情緒問題，十分容易發脾氣及情緒失控，用過好多方法都未能夠改善。3歲左右的時候，他常在公眾場合做不恰當的行為，例如大喊大叫，脫衣服等。在學習方面，他常常坐不定、無時停，專注力和記憶力十分弱，每次臨近測驗，即使提早兩星期溫習，成績都無改善，令家長非常頭痛。

即睇不同歲數兒童的專注力時間

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家長試盡方法 嘗試以科技力量改善症狀

小朋友的情況讓家長十分擔心，確診為ADHD之後，家長四處尋找相關的訓練，例如參與各種訓練班，如針炙、感統、社交小組等，但這些訓練價錢昂貴，小朋友亦抗拒參加，使整個訓練功效大減，效果也不持久。

家長後來通過介紹認識了神經反饋訓練，這個訓練是基於腦神經反饋（Neurofeedback）原理，通過儀器接收訓練者大腦電波，即時在電腦程序中處理，再以聲頻反饋出來，繼而達到調節大腦神經，提升大腦效能的目的。腦神經反饋訓練是一種非入侵式的治療方法，研究顯示它是安全且無害的。

與藥物治療相比，腦神經反饋訓練不需要服用藥物，沒有相關的副作用。哈佛、劍橋、史丹佛和耶魯等大學均有相關研究證實神經反饋訓練可以提高學習能力和專注力，減輕ADHD症狀。

小朋友在經過半年的神經反饋訓練之後，各方面都有所改善，ADHD症狀逐漸減少。首先，他開始能夠調節自己的情緒，發脾氣後也能很快冷靜下來，並且情緒失控的次數也明顯減少。

另外，小朋友在學習方面也有顯著進步，他的專注力提升了許多，也能夠獨立溫習和做功課。家長反映他之前數學理解能力弱，在訓練之後，理解能力也得到了提升。

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