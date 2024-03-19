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【司法覆核】美聯申請「寬待」被拒　入稟要求推翻競委會決定及申終止訴訟

社會 19:00 2024/03/19

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競委會遭美聯等稟申司法覆核。資料圖片

美聯集團（01200）、旗下美聯物業及香港置業及公司5名人士，早前遭競爭事務委員會（競委會）入稟指控協同制定代理最低佣金率，違反競爭法，涉案的中原集團因向競委會申請「寬待政策」獲接納而不被提告。美聯等3間公司昨(18日)入稟高院申請司法覆核，指早於中原申請「寬待政策」前7星期已提出申請惟被拒，基於政策申請是「先到先得」，質疑競委會做法違反政策，要求法庭推翻決定，並聲明美聯一方獲資格提出申請，以及申請永久終止訴訟。

申請人美聯物業代理有限公司、香港置業(地產代理)有限公司及美聯集團有限公司；擬答辯人競爭事務委員會。

入稟狀指，2023年1月6日，競委會發出新聞稿表示，留意到傳媒報導申請人、中原地產及利嘉閣4間地產代理商，有關一手物業交易佣金的內部通告，競委會展開調查。

申請人指，同年3月1日，競委會與中原集團主席施永青會面，根據會議錄音記錄，競委會當時表明尚未得出違反競爭法之結論，而施永青當時表示是有原則的人，不接受寬待政策，願為公司承擔責任，並已向員工表示須如實回答競委會提問。

申請人於同月13日正式向競委會就「寬待政策」提出申請，惟對方表示已不適用，申請人當時認為另有人選已獲「寬待」，競委會同日續調查個案，並與申請人之員工會面。

申請人指，根據競委會會議記錄，同年5月2日，競委會曾與施永青見面，並向施解釋「寬待政策」與「合作政策」之分別，提及於「合作政策」下，或會被施加巨額罰款。同月4日，中原一方去信競委會申請「寬待政策」獲批。

申請人指，同年11月14日競委會召開記者會，指中原及利嘉閣基於「寬待政策」下「先到先得」原則提出申請，因此獲寬待而不被提告，於傳媒追問下，競委會一方重複提及「寬待政策」可以簡單理解是「就係鬥快嘅真係」。及至2024年1月初，申請人方從競委會披露的文件得悉，申請人比中原早7星期提出申請，申請人指因施永青得知或會涉巨罰款後才改變心意提出申請。

入稟狀指，申請人認為競委會做法不合理，亦不符合「寬待政策」的「先到先得」原則，要求法庭頒令撤銷拒絕申請決定，並聲明申請人有權作出申請，以及頒令競委會應予申請人獲寬待資格，以及申請永久終止訴訟。

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記者：林育慧
 

地產 物業 施永青 美聯集團（01200） 司法覆核 競爭條例 香港置業 利嘉閣 競爭事務委員會 代理商

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