再見·枕邊人劇透丨第18集劇情預告　長勝發現萬森善美於晴天失蹤前已相識

▲ 《再見·枕邊人》

TVB劇《再見·枕邊人》由馬德鐘、黃智雯、張曦雯、羅天宇、徐榮、鄭俊弘、尹詩沛等演出，第17集劇情講到晴天偷偷在萬森房間安裝攝像鏡頭，萬森進房之際，晴天突然吻向萬森……

第18集（20/3）

晴天主動吻向萬森，令萬森覺得她有些古怪。

晴天悄悄將二人接吻的片段藏好，隱瞞長勝。

長勝到萬森家胡鬧惹事，趁亂探取夾萬密碼資訊。

就着兒子Bosco的病情，Coco要找其生父，善美出現打發她離開。

Coco向長勝道出Bosco生父的秘密，長勝決心要討回公道。

長勝偶然發現萬森與善美早於晴天失蹤前已相識，以及看到晴天與萬森的接吻片段，醋意大起，將證據發送至兩女……

善美約晴天對質，二人互摑指責，不歡而散……

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