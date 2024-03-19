【殺校潮】趙曾學韞小學家長轉述校方擬以私立運作1年　辦學團體：待收到申請結果再公布

▲ 青衣的仁濟醫院趙曾學韞小學新學年獲「派0班」小一。（資料圖片）

青衣仁濟醫院趙曾學韞小學昨日（18日）證實新學年獲教育局「派0班」小一，今日有家長轉述教師稱，校方擬以私立方式運作1年，日後再視乎情況處理。惟辦學團體仁濟醫院董事局今日最新回覆，仍未有透露計劃選擇哪個發展方案。

獲派0班的學校瀕臨殺校邊緣，須於下周一（25日）限期前向教育局申請應對方案。趙小於昨晚舉行教職員會議及家長會公布獲派0班，據出席家長稱會上並無公布校方意屬哪個方案，辦學團體當晚回覆表示，正與法團校董會就教育局提供的多個方案進行研究。

不過，居於深圳的家長高太今向傳媒表示，她昨晚並無回校參加家長會，但在會後接獲班主任來電，並引述班主任指，校方計劃以私立方式運作1年，日後視乎情況處理。

辦學團體今書面回覆本報查詢指，已於前日與教職員及家長進行會面，學校會於下周一或之前向教育局提交學校發展方案申請，待收到申請結果後將適時通知持分者，重申學校會繼續如常運作，以及確保學生福祉得到最大保障。

去年5間小學獲派0班，有2間均申請開辦私立小一過渡，包括黃大仙孔教學院大成小學及中華基督教會長洲堂錦江小學。兩校本年度小一派位收生總數，均重新達到16人開班綫，本月7日接獲教育局開班信，下學年均獲准復辦資助小一，現屆私營小一亦可轉為資助小二班級。

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記者：梁凱婷