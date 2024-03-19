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【深度遊】旅議會選出6條創意深度遊路線　包括漁排紮營、訪鬼屋了解都市傳說等

社會 19:13 2024/03/19

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熱門 回南天 新手爸媽 婚後事 癌症殺手 中一面試 COLLAR 區區有好校 名校專區 高才通 會員有獎

（王韻青攝）

香港旅遊業議會早前舉行「創意‧深度遊」行程設計比賽，除有評審團評選6個主題行程，包括綠色生態行、親水樂悠遊、文化風情遊、創意體驗行、潮流文化行和歷史深度行的優勝路線外，亦設有由網上公眾投票「最受歡迎路線」；最終共有135間旅行社參與，提交逾700個行程，亦有4.2萬張網上票，最受歡迎路線為「100%香港城意遊」。

其中文化風情遊由博壹文化交流中心的「深度長州」奪得，負責人指團隊成員很多為長州人，行程會用最短時間讓旅客了解長州特色文化，如到長州先吃一碗「長州粥」、再可親手製作平安包，了解長州太平清醮、傳統信仰，亦有其他時令活動如龍舟等，而晚上亦可住蒙古包，感受沒有汽車煩擾的寧靜，希望男女老幼經過行程後均有得著及長久記憶。

而親水樂悠遊就由采天旅遊有限公司的「西貢奇洞星空與海洋深度遊」奪得，負責人稱，香港四面環海，現時夏天越來越長，水上活動亦較多，地質公園是香港很好的賣點，行程會在日間乘船觀賞地質公園，其後參觀漁村文化，以及有潛水活動，而晚上則會在漁排紮營過夜。

創意體驗行就由志揚國際旅遊的「香港都市傳說及傳統習俗兩天團」，行程帶旅客尋幽探秘，了解香港種種光怪陸離的都市傳說及民間習俗，景點就包括高街鬼屋、新娘潭及鵝頸橋等，亦會讓遊客體驗打小人，已為遊客準備英文版的打小人對白。

文化體育及旅遊局局長楊潤雄指，隨時代發展，旅客旅行模式有改變，近年旅客對傳統蜻蜓點水式食玩買旅遊需求減少，更追求深度遊、跨文化交流模式，著重了解當地文化、歷史、風土人情，講究個性化旅遊體驗。他指，深度遊是旅遊發展大趨勢，是政府推動旅遊發展其中一項重要工作，政府會與旅議會及旅發局持續推廣得獎路線，推出宣傳計劃，日內也會將路線上傳至旅發局網站，旅客可以透過網站連接至有關旅行社；旅議會並會柔和行程設計概念，拍攝宣傳短片，讓旅客市民大眾更加深入了解。

旅遊業議會主席徐王美倫表示，6條勝出路線均很特別及吸引，相信有助遊客和市民了解到香港仍有很多地方可以遊玩，以及香港獨有的文化，料可以吸引遊客眼球，以及為將來的旅遊產品帶來新靈感。

旅遊業議會總幹事楊淑芬指，比賽對業界有提振作用，舉例其中一個入圍行程是與尋訪已故巨星張國榮的演藝足跡有關，有關行程公佈後，業界也出現與梅艷芳、李小龍相關的行程，能帶動業界推出不容的創新元素。

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記者：黃小冰

文娛藝術 張國榮 李小龍 徐王美倫 文化體育及旅遊局 香港旅遊業議會 楊潤雄 旅發局

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