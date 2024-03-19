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MIRROR成員丨姜濤生日應援慈善籌款嘉年華　玩轉海洋王國為海洋保育出力

娛樂 19:26 2024/03/19

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海洋王國．生日慶典 Keung To Ocean Carnival 2024。

MIRROR萬人迷成員姜濤將於4月30日生日，姜濤香港後援會在今日（3月18日）宣布在4月23日舉辦「海洋王國．生日慶典 Keung To Ocean Carnival 2024」。

當日除限定活動，更設姜濤生日主題打卡佈景版，攤位遊戲，讓各位姜糖有機會贏取不同動物造型的小姜姜丶小濤濤公仔。

當中包括海豚丶鱷魚、水豚、丶鯊魚丶雪狐、狐獴、水瀨、企鵝、小熊貓丶大熊貓總共10款造型，由最小的10厘米掛飾，到最大的60厘米巨型毛公仔。

此外，同日設「一日限定應援Cafe」丶姜濤個唱服飾及相片展，入場姜糖亦可於園內遊玩大部份景點設施及觀賞精彩表演，當中亦有特別活動「海豚探秘劇場限定表演」，最後當晚更壓軸舉辦破天荒煙花匯演，在海洋公園觀賞煙花確實是嶄新的體驗。

海洋王國．生日慶典 Keung To Ocean Carnival 2024「生日慶典禮品包」。

「海洋王國．生日慶典 Keung To Ocean Carnival 2024」生日應援活動只限姜濤香港後援會的會員線上購票，每位會員可以額外加購最多2名非會員的入場門票。

而報名網站將於2024年3月20日上午11時上線，並於同日下午2時開始接受登記報名，活動門票為每人港幣888元（大小同價），每張門票包含「生日慶典禮品包」（包括⼊場門票、⼊場⼿帶、地圖、甜甜圈券及文件夾）一份。名額有限，額滿即止。是次活動沒有年齡限制，惟11歲或以下小童須由年滿15歲或以上的持票人士陪同方可進入香港海洋公園。

海洋王國．生日慶典 Keung To Ocean Carnival 2024

日期︰2024年4月23日（星期二）
時間︰11：00–19：00
地點︰香港海洋公園 
票價︰每位888元（大小同價）

撰文 : TOPick柴犬出動

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