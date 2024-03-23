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校長專訪︱9A狀元曾患重病同窗不離不棄　聖若瑟新校長用餘生報答母校：付出每分每秒

升學教育 11:00 2024/03/23

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聖若瑟書院郭迪民副校長將於下學年升任校長，帶領學校及一班St.Jo仔成長。

【聖若瑟書院/中西區名校/男校/傳統名校/名校/校長訪問】「一日St.Jo仔，一世St.Jo仔！」這句說話出自下學年聖若瑟書院新校長、現任副校長郭迪民身上。郭副校道出這句話時無比自豪，全因他是不折不扣的St. Jo仔，由聖若瑟小學升讀聖若瑟書院。1998年，他會考奪得9A佳績，高考後入讀港大土木工程系，畢業後在一家工程公司擔任顧問工作。一次偶然機會下，他看見母校招聘數學老師廣告，毛遂自薦執起教鞭。他坦言畢業多年仍放不下母校，如今決定迎難而上肩負校長一職，全因想報答母校的恩情。

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高考前夕患病 感激同學支援

郭副校笑言：「我差點沒有說自己流住綠色的血」，可見他對母校感情深厚。他憶述當年中七時身體出現了毛病，需要經常出入醫院，不能上學更不能考試，幸好學校沒有放棄他，同學更每日把課堂上老師的教學內容錄音送到醫院給他，助他順利參加高考，成功升讀港大。「F.7大家對於考試非常緊張，忙於讀書，但他們仍每日幫我錄音，放學去醫院探我，給我錄音帶，這些都是一種無私奉獻。我很感激同學仔，現在仍是好朋友，刻骨銘心，很希望有朝一日可以回報給他們及學校。」

這個球場對於郭副校來說充滿回憶！（陳慧安攝）

港大畢業後，郭副校在一間工程公司任職了2年，在一次偶然機會下，他見到母校招聘數學老師廣告，遂前往應徵。他表示畢業後的數年，都經常回到母校探望老師，內心一直牽掛著St.Jo，所以把握了回母校教書的機會。提到有沒有後悔下此決定，令自己大半生都在St.Jo度過？郭副校斬釘截鐵說：

沒有想過，很感恩能夠回到母校教書，我希望為學校付出每分每秒。

郭副校憶起當年一位小學老師，當他升讀中學時，又見到這位老師在校內任教，「小時候以為小學老師會跟住上中學，後來問老師才知原來不是，只是他剛巧由小學升為中學老師。St.Jo就似大家庭陪伴我度過青蔥歲月，自己成長了，同時發覺St.Jo也成長了，新設備相繼落成，好奇妙，大半世人都在同一個地方出現，但角色不一樣，我每日行返學校，都好期待入校門。」

對於即將掌舵這間擁有150年歷史的傳統男校，郭副校坦言懷著感恩的心。

好多謝學校對我的認同及支持，會用盡100%力量令學校繼續發展落去。

當年的中學生，今日的郭副校！（陳慧安攝）

超強專注力成就9A狀元

郭副校是1998年的9A狀元，當年溫書時已保守估計有5個A，最有信心是數學科，最欠信心則是倫理與宗教科，結果超額完成奪得9A佳績。這關乎他溫書時的超強專注力，他憶述當年溫習時，連父母在家都不能大聲說話。

感激爸爸媽媽在我考會考時，說話都很細聲，食完飯他們就會很快入房，讓出地方給我溫習。

郭副校建議學生平日要養成上堂聽書的習慣，留意老師講的重點，有不明白的地方要發問，馬上解決難明的地方，否則會似雪球般愈滾愈大。當要參加公開試時，就會較易進入備戰狀態，「時間管理非常重要，要先想清楚有幾多內容要溫、每一科需要幾多時間，排好先後次序，製訂時間表，並跟隨時間表溫書，不要輕易改變。」

當年郭迪民會考考獲9A佳績。（受訪者提供）

公開備戰考試時間表

郭副校更公開自己的溫書時間表，每朝8時半起床，9時開始溫書，直到中午12時，中間休息一小時後繼續溫習，直到沖涼及食晚飯，每日平均溫書11至12小時。」他坦言有時都會感到寂寞，「每日都是這樣，會覺得很久沒有出過街，就會行去窗邊看看行人和車，然後繼續專注讀書。」當時心中只想達到目標，自然會知道想做什麼。郭副校表示，現在的學生知道目標，但永遠提不起勁，他勉勵同學，要認清目標然後用行動去實行。

郭副校將會帶領學校及一班St.Jo仔走向人生新一篇。（陳慧安攝）

棄神科讀土木工程

提到9A狀元理應有很多選擇，包括讀神科，郭副校表示當時曾想過讀醫科，但因中七時那一場大病，有感自己身體未必可以承受得到，而自己興趣都在數理方面，所以選讀土木工程。「神科在每個人心目中都有不同定義，我本身很喜歡讀書考試，喜歡數理，工程比較相關，又可以跟同學討論課本上的知識，互相交流，對教學方面產生濃厚興趣。」

身為男生的郭副校，生命當然不只是讀書，還有玩樂時間，做到「讀書時讀書，遊戲時遊戲」。他是學校的排球隊和紅十字會成員，所以操場就是他充滿回憶的地方，他笑稱當年操場還是石屎地。

我在那邊練排球及步操，有一次很早就回到學校步操，那時候是湯瑪士修士擔任校長，他就住在學校裡，大家整齊的踏步，嘭一聲劃破長空，心想大件事了！幸好校長沒有責罵，更鼓勵我們，最終在比賽中獲得佳績。

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教學生涯最難忘的事

由零建立一樣東西總教人難忘。郭副校最難忘帶領學生設計攤位遊戲，當時他是中三班主任，在學校開放日要搭建一個攤位，他們就想出用圈套住玻璃汽水樽的遊戲，他們一起飲了100支汽水並將玻璃樽洗淨，然後一起搭建盛載汽水樽的枱面，「當時去灣仔木行買木板回校，的士上不到貨車叫不到，惟有徒步上學校，雖然在製作過程中有失敗的時候，但當製成品出現大家都很開心，是我帶給同學在讀書以外一些技能和知識。」他笑著說。

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還有不足半年的時間，郭副校將會正式接任聖若瑟書院新校長一職，他很希望帶領聖若瑟成為一個關愛校園，

我由細到大都是St.Jo長大，受到老師無微不至的照料，修士對我支持和勉勵，讓我知道關愛是整個教育的重要基石。學校是關愛的地方，提供平台讓學生成長，每位同學都有獨特才能，無論校長及老師，都能幫助他們發掘潛能。

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記者：陳麗薇

欄名 : 校長專訪

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