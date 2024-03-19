  • 21°C
香港時間 : 2024319日 (週二) 21:10
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 回南天 新手爸媽 婚後事 癌症殺手 中一面試 COLLAR 區區有好校 名校專區 高才通 會員有獎
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大學變景點】調查指9成港大師生備受遊客滋擾　最多人支持遊覽團體預先登記方案

社會 20:08 2024/03/19

分享：

分享：

熱門 回南天 新手爸媽 婚後事 癌症殺手 中一面試 COLLAR 區區有好校 名校專區 高才通 會員有獎

9成受訪者均指校內遊客過多造成滋擾。（資料圖片）

本報早前報道香港大學校園人滿為患，包括遊客擅闖講堂拍照及拖長電梯輪候時間等，有港大師生問卷調查發現，近9成受訪港大師生均認同校內遊客過多造成滋擾，有受訪者更反映，曾經有港大生因拒絕借學生證予遊客到飯堂用膳，而被對方辱駡。最多受訪者支持校方「要求遊覽團體事先登記」，其次是由限制非港大師生出入各教學大樓，至於較大爭議的「裝閘機」建議排第5位，有關問卷結果將交予校方，再共商解決方法。

網上問卷於上月21日起進行，並於近日公布，共有891人受訪，包括846名本科生、31名研究生及14名教職員。當中有89.22%受訪者認為遊客過多造成「頗滋擾」或「非常滋擾」，最受影響的範疇是在校園內用膳（4.37分，以5分為最受滋擾），其次是影響學生上課（4.01分），遊客黑點包括百周年校園、香港大學港鐵站A出口及大學街。

本報記者上月曾在上課日到港大校園視察，發現不少訪客為內地遊客，是次問卷更收集到以簡體字撰寫的意見，估計是出自港大內地生，提到遊客太多導致大學街擁擠及地鐵站出入口排長龍，同時有遊客借用學生證到飯堂用膳，「若不借部分遊客甚至會辱駡學生，導致高峰期在本就爆滿的食堂就餐更加困難」；另有港大生提到「有好幾次試過上上吓堂有大陸人開門睇我地（哋）上堂」；亦有師生以英文提及過多訪客在校園內做出蹲下、吐口水和嬉戲等不雅行為，會造成不良形象。

點擊圖片放大

發起問卷調查的「大學管治委員會本科生代表聯合平台」早前就遊客泛濫問題提出多項解決方法，最多受訪者支持「要求遊覽團體事先登記並提供資料」（21.9%）方案，其他較多人支持的方案包括「限制非港大人員出入各教學大樓」（19.1%）、「由港大舉辦官方遊覽團及遊學團」（17.5%）、「繁忙時間於港鐵站進行分流」（17.3%），以及「在校園出入口設立檢查站／閘機」（15.1%），「收取遊覽團入校參觀入門費」則只獲9%受訪者支持。其中有受訪學生意見提到要求訪客預先登記可避免「不可逆轉性」的閘機設置。

平台表示，調查結果無疑反映遊客問題早已刻不容緩，雖然農曆年假後的遊客數量有所回落，但亦不能鬆懈，會將調查結果交予校方，並共同討論解決方案。本報已向港大校方查詢會否採納上述意見，正待回覆。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

記者：馮琪雅

香港大學 社會矛盾 大學 港鐵 遊學團 港鐵

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

母愛偉大丨單親媽媽恬妞母兼父職　接受女兒同性戀：不可因我改變她的取向
母愛偉大丨單親媽媽恬妞母兼父職　接受女兒同性戀：不可因我改變她的取向