【大學變景點】調查指9成港大師生備受遊客滋擾　最多人支持遊覽團體預先登記方案

▲ 9成受訪者均指校內遊客過多造成滋擾。（資料圖片）

本報早前報道香港大學校園人滿為患，包括遊客擅闖講堂拍照及拖長電梯輪候時間等，有港大師生問卷調查發現，近9成受訪港大師生均認同校內遊客過多造成滋擾，有受訪者更反映，曾經有港大生因拒絕借學生證予遊客到飯堂用膳，而被對方辱駡。最多受訪者支持校方「要求遊覽團體事先登記」，其次是由限制非港大師生出入各教學大樓，至於較大爭議的「裝閘機」建議排第5位，有關問卷結果將交予校方，再共商解決方法。

網上問卷於上月21日起進行，並於近日公布，共有891人受訪，包括846名本科生、31名研究生及14名教職員。當中有89.22%受訪者認為遊客過多造成「頗滋擾」或「非常滋擾」，最受影響的範疇是在校園內用膳（4.37分，以5分為最受滋擾），其次是影響學生上課（4.01分），遊客黑點包括百周年校園、香港大學港鐵站A出口及大學街。

本報記者上月曾在上課日到港大校園視察，發現不少訪客為內地遊客，是次問卷更收集到以簡體字撰寫的意見，估計是出自港大內地生，提到遊客太多導致大學街擁擠及地鐵站出入口排長龍，同時有遊客借用學生證到飯堂用膳，「若不借部分遊客甚至會辱駡學生，導致高峰期在本就爆滿的食堂就餐更加困難」；另有港大生提到「有好幾次試過上上吓堂有大陸人開門睇我地（哋）上堂」；亦有師生以英文提及過多訪客在校園內做出蹲下、吐口水和嬉戲等不雅行為，會造成不良形象。

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發起問卷調查的「大學管治委員會本科生代表聯合平台」早前就遊客泛濫問題提出多項解決方法，最多受訪者支持「要求遊覽團體事先登記並提供資料」（21.9%）方案，其他較多人支持的方案包括「限制非港大人員出入各教學大樓」（19.1%）、「由港大舉辦官方遊覽團及遊學團」（17.5%）、「繁忙時間於港鐵站進行分流」（17.3%），以及「在校園出入口設立檢查站／閘機」（15.1%），「收取遊覽團入校參觀入門費」則只獲9%受訪者支持。其中有受訪學生意見提到要求訪客預先登記可避免「不可逆轉性」的閘機設置。

平台表示，調查結果無疑反映遊客問題早已刻不容緩，雖然農曆年假後的遊客數量有所回落，但亦不能鬆懈，會將調查結果交予校方，並共同討論解決方案。本報已向港大校方查詢會否採納上述意見，正待回覆。

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記者：馮琪雅