【航空樞紐】商用航空中心原址擴建工程料明年完工　候機大樓空間增1倍

▲ 香港商用航空中心副總經理張美儀。（林宇翔攝）

完善的商務機服務，能進一步鞏固香港作為區域商業及貿易中心的地位。香港商用航空中心2022年起推行總值4億元的原址擴建計劃，副總經理張美儀今日（19日）指，中心候機大樓空間料在2025年起增加1倍，亦會提供更多會議室等，以提升過境商務旅客的體驗。

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商用航空中心目前有3個機庫，停機坪可停泊超過20架商務機，而為配合機場三跑系統今年底落成，中心同步提升整體容量，以滿足日益增長的商務航班升降需求。候機大樓空間不但將增加1倍，亦會逐步增添其他新設施，包括會議室等，且將升級為一站式安檢、出入境及檢疫流程。

擴建後的大樓將設全長26米、向外延伸的標志性「天蓬」，為亞洲首創同類設施，商務旅客毋須再擔心下雨天登機時會弄濕行李。

中心發言人亦特別提到，乘搭商務機的人士並非只有富豪，亦有希望節省飛行時間的公司高層等，商務機在疫下其他航綫中斷時，更可接載乘客前往小型或人流較少的機場；而香港機場的商務機旅客主要來自本地、內地和東南亞。

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記者：梁薾心