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【校園暴力】網傳官中男學生連環腳踢同學　教育局：學校已報警及啟動危機小組

社會 20:54 2024/03/19

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網傳一間官中發生學生襲擊事件。（網上影片截圖）

深水埗九龍工業學校疑爆中學生暴力事件，網傳一段影片指出在上述中學課室內，一名矮小男生遭另一名身型高佻的男學生連環「起飛腳」及抱摔「撻生魚」攻擊。教育局回應表示非常關注有關事件，得悉學校已報警及啟動危機處理小組處理事件。

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有關片段於昨晚深夜上載至社交平台，即在網上瘋傳，片段初時一名身穿體育服、身型高佻的男生，正與另一名身穿校服及冷衫、較矮小的男生對峙，期間穿體育服男生突然「起飛腳」攻擊對方腰部，受襲男生捱跌後隨即撞向身後桌椅並跌倒在地，其後重新站立，瞬間再被體育服男生抱摔「撻生魚」落地，頭部疑撞落地，捱打男生隨即爬起身跪在地上，再遭對方腳踢及扯頭髮。片段全長約12秒，受襲男生全程沒有還擊，連同拍攝者在內至少3名學生旁觀，未有上前制止。

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教育局回應表示，得悉事件後已即時向有關學校了解情況，據悉學校已向警方報案並啟動危機處理小組處理事件。教育局會繼續與校方緊密聯繫，並提供適切支援。局方強調一向採取「零容忍」政策，絕對不接受任何形式或任何原因的欺凌行為，會嚴肅跟進每宗個案，教育局發出指引已清楚列明學校處理欺凌事件原則，以及處理程序、方式及跟進工作，學校必須以教育、輔導和保護學生為出發點，以積極認真態度處理每宗校園欺凌個案。

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責任編輯：馮琪雅

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