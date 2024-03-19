  • 21°C
香港時間 : 2024319日 (週二) 22:45
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 回南天 新手爸媽 婚後事 癌症殺手 中一面試 COLLAR 區區有好校 名校專區 高才通 會員有獎
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【香港經濟】港大經管學院首次校友歡聚盛宴上周六舉行　陳茂波：力求2至3年内恢復收支平衡

社會 21:37 2024/03/19

分享：

分享：

熱門 回南天 新手爸媽 婚後事 癌症殺手 中一面試 COLLAR 區區有好校 名校專區 高才通 會員有獎

港大經管學院院長兼經濟學講座教授蔡洪濱、財政司司長陳茂波先生，及香港大學首席副校長、港大經管學院創始院長兼黃乾亨黃英豪政治經濟學教授王于漸。（港大經管學院圖片）

港大經管學院首次校友歡聚盛宴上周六（16日）圓滿舉行，逾600名港大教授及校友聚首一堂，更邀得多位政商界領袖出席。財政司司長陳茂波亦擔任主禮嘉賓並發表主旨演講，指今年《財政預算案》背後有3條主要思路，且政府正採取財政整合策略控制開支增長，並適當增加收入，在2至3年内令收支回復平衡。

點擊圖片放大

港大經管學院上周六舉辦學院自2001年成立以來首次大型校友歡聚盛宴，陳茂波到場分享了對香港經濟前景的看法，及《財政預算案》主要措施，包括推動香港經濟進一步發展的主要方向。

他指，今年《財政預算案》背後有三條主要思路：在短期内，堅定信心；在中至長期，通過積極擁抱綠色轉型和數字經濟等大趨勢，著力推進香港「八大中心」的建設，推動經濟的高質量發展。同時，政府正採取財政整合策略控制開支增長，並適當增加收入，在2至3年内令收支回復平衡。

童學園
跨性別老師｜港大畢業曾寄30封求職信被拒　首位港產跨性別老師：用真誠感染學生

港大首席副校長、港大經管學院創始院長兼黃乾亨黃英豪政治經濟學教授王于漸教授致歡迎辭時則，透過戰略合作和夥伴關係，港大經管學院已經成為大眾信賴的商學院和研究機構，在急速變化的全球商業環境中培育人才，及於專業知識發展領域作出莫大貢獻。

港大經管學院院長兼經濟學講座教授蔡洪濱教授說，港大經管學院多年來一直追求卓越，保持韌性，代代相傳，無論處境如何艱難，學院始終保持積極和具前瞻性。現在正處於充滿不確定性的時代，前景滿佈挑戰和困難，大家要像跨越渾水的橋樑般一樣互相支持，並形容預測未來的最佳方法就是創造未來。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

責任編輯：梁薾心

相關文章

【大學變景點】調查指9成港大師生備受遊客滋擾　最多人支持遊覽團體預先登記方案
今日 20:08
【大學變景點】調查指9成港大師生備受遊客滋擾　最多人支持遊覽團體預先登記方案
【校園暴力】網傳官中男學生連環腳踢同學　教育局：學校已報警及啟動危機小組
今日 20:54
【校園暴力】網傳官中男學生連環腳踢同學　教育局：學校已報警及啟動危機小組
【六合彩】第31期攪珠有結果　即對號碼頭獎你有無份
今日 21:34
【六合彩】第31期攪珠有結果　即對號碼頭獎你有無份

你可能感興趣

【大學變景點】調查指9成港大師生備受遊客滋擾　最多人支持遊覽團體預先登記方案
今日 20:08
【大學變景點】調查指9成港大師生備受遊客滋擾　最多人支持遊覽團體預先登記方案
【校園暴力】網傳官中男學生連環腳踢同學　教育局：學校已報警及啟動危機小組
今日 20:54
【校園暴力】網傳官中男學生連環腳踢同學　教育局：學校已報警及啟動危機小組
【六合彩】第31期攪珠有結果　即對號碼頭獎你有無份
今日 21:34
【六合彩】第31期攪珠有結果　即對號碼頭獎你有無份
大學 財政政策 大眾 黃英豪 陳茂波 政治 香港 財政預算案 香港大學 財政司

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

母愛偉大丨單親媽媽恬妞母兼父職　接受女兒同性戀：不可因我改變她的取向
母愛偉大丨單親媽媽恬妞母兼父職　接受女兒同性戀：不可因我改變她的取向