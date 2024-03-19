【香港經濟】港大經管學院首次校友歡聚盛宴上周六舉行　陳茂波：力求2至3年内恢復收支平衡

▲ 港大經管學院院長兼經濟學講座教授蔡洪濱、財政司司長陳茂波先生，及香港大學首席副校長、港大經管學院創始院長兼黃乾亨黃英豪政治經濟學教授王于漸。（港大經管學院圖片）

港大經管學院首次校友歡聚盛宴上周六（16日）圓滿舉行，逾600名港大教授及校友聚首一堂，更邀得多位政商界領袖出席。財政司司長陳茂波亦擔任主禮嘉賓並發表主旨演講，指今年《財政預算案》背後有3條主要思路，且政府正採取財政整合策略控制開支增長，並適當增加收入，在2至3年内令收支回復平衡。

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港大經管學院上周六舉辦學院自2001年成立以來首次大型校友歡聚盛宴，陳茂波到場分享了對香港經濟前景的看法，及《財政預算案》主要措施，包括推動香港經濟進一步發展的主要方向。

他指，今年《財政預算案》背後有三條主要思路：在短期内，堅定信心；在中至長期，通過積極擁抱綠色轉型和數字經濟等大趨勢，著力推進香港「八大中心」的建設，推動經濟的高質量發展。同時，政府正採取財政整合策略控制開支增長，並適當增加收入，在2至3年内令收支回復平衡。

港大首席副校長、港大經管學院創始院長兼黃乾亨黃英豪政治經濟學教授王于漸教授致歡迎辭時則，透過戰略合作和夥伴關係，港大經管學院已經成為大眾信賴的商學院和研究機構，在急速變化的全球商業環境中培育人才，及於專業知識發展領域作出莫大貢獻。

港大經管學院院長兼經濟學講座教授蔡洪濱教授說，港大經管學院多年來一直追求卓越，保持韌性，代代相傳，無論處境如何艱難，學院始終保持積極和具前瞻性。現在正處於充滿不確定性的時代，前景滿佈挑戰和困難，大家要像跨越渾水的橋樑般一樣互相支持，並形容預測未來的最佳方法就是創造未來。

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責任編輯：梁薾心