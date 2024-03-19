【煥然懿居】市建局首置盤2日售51單位　逾半申請者「甩底」

▲ 煥然懿居第三座。

市建局首置項目「煥然懿居第三座」銷售兩日，獲邀揀樓者出席率均未過五成。市建局昨天邀請80名申請者揀樓，僅37人應邀出席，全日售出32個單位；連同首日售出19個單位，項目累計售出51個單位，佔總數260個單位的2成。

市建局表示，首置項目「煥然懿居 第三座」昨有80名合資格申請者獲邀揀樓，當中37名(46%)應邀出席，全日共售出了32個單位；至於前日首天揀樓，亦僅有19名(32%)申請者出席，首日售出的19個單位分別為14個一房單位、2個兩房單位，以及3個三房單位。

測量師學會會長林家輝認為，項目位置好、戶型合理，出席率低問題源於目前樓價走勢未明朗，申請者未有迫切性下或持觀望態度，「首置項目一定條件(限制)，買家會同私樓比較，想觀望多陣」。但他指出，目前成交宗數尚算理想，反映項目對部分申請者仍有吸引力，故不太擔心銷售情況。

今天將再安排100名申請者揀樓。市建局解釋在銷售首日安排較少合資格申請者揀樓，是希望以給予申請者有更多考慮時間。而未來數天，獲邀揀樓的申請者數量會稍為增加。項目最快2026年11月收樓，由於設有禁售期，買家需持貨5年後才可於自由市場轉售。

「煥然懿居第三座」是市建局位於紅磡的重建項目，去年9月底以市價78折推出，提供260個首置單位，設會所等設施，單位面積介乎303至600平方呎，售價由408萬至964萬元不等。 去年10月申請期結束，共收獲3,669份有效申請，申請者以年輕申請人為主，40歲或以下約佔85%，約70%為一人申請者。市建局表示，隨著過去多月樓市下滑，在單位售價不變的情況下，實際折扣率調整至約87折。

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