  • 21°C
香港時間 : 2024319日 (週二) 22:45
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 回南天 新手爸媽 婚後事 癌症殺手 中一面試 COLLAR 區區有好校 名校專區 高才通 會員有獎
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【煥然懿居】市建局首置盤2日售51單位　逾半申請者「甩底」

社會 22:06 2024/03/19

分享：

分享：

熱門 回南天 新手爸媽 婚後事 癌症殺手 中一面試 COLLAR 區區有好校 名校專區 高才通 會員有獎

煥然懿居第三座。

市建局首置項目「煥然懿居第三座」銷售兩日，獲邀揀樓者出席率均未過五成。市建局昨天邀請80名申請者揀樓，僅37人應邀出席，全日售出32個單位；連同首日售出19個單位，項目累計售出51個單位，佔總數260個單位的2成。

市建局表示，首置項目「煥然懿居 第三座」昨有80名合資格申請者獲邀揀樓，當中37名(46%)應邀出席，全日共售出了32個單位；至於前日首天揀樓，亦僅有19名(32%)申請者出席，首日售出的19個單位分別為14個一房單位、2個兩房單位，以及3個三房單位。

測量師學會會長林家輝認為，項目位置好、戶型合理，出席率低問題源於目前樓價走勢未明朗，申請者未有迫切性下或持觀望態度，「首置項目一定條件(限制)，買家會同私樓比較，想觀望多陣」。但他指出，目前成交宗數尚算理想，反映項目對部分申請者仍有吸引力，故不太擔心銷售情況。

今天將再安排100名申請者揀樓。市建局解釋在銷售首日安排較少合資格申請者揀樓，是希望以給予申請者有更多考慮時間。而未來數天，獲邀揀樓的申請者數量會稍為增加。項目最快2026年11月收樓，由於設有禁售期，買家需持貨5年後才可於自由市場轉售。 

「煥然懿居第三座」是市建局位於紅磡的重建項目，去年9月底以市價78折推出，提供260個首置單位，設會所等設施，單位面積介乎303至600平方呎，售價由408萬至964萬元不等。 去年10月申請期結束，共收獲3,669份有效申請，申請者以年輕申請人為主，40歲或以下約佔85%，約70%為一人申請者。市建局表示，隨著過去多月樓市下滑，在單位售價不變的情況下，實際折扣率調整至約87折。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

一手市場 香港物業 發展商 2房 1房 3房 測量師 市建局 測量師學會 煥然懿居

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

母愛偉大丨單親媽媽恬妞母兼父職　接受女兒同性戀：不可因我改變她的取向
母愛偉大丨單親媽媽恬妞母兼父職　接受女兒同性戀：不可因我改變她的取向