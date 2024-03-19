【香港故宮】圓明園特別展明起舉行　燙樣等罕見文物亮相

▲ 香港故宮文化博物館「香港賽馬會呈獻系列：圓明園——清代皇家園居文化」特別展覽，明起在展廳8舉行。（馮漢柱攝）

香港故宮文化博物館「香港賽馬會呈獻系列：圓明園——清代皇家園居文化」特別展覽，明日（20日）起在展廳8舉行，展期至8月12日，展出逾190件珍貴文物，涵蓋書畫、器物、燙樣等，絕大多數為首次在圓明園以外地區展出，以新穎策展手法講述清代宮廷歷史、生活和藝術的故事。

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「圓明園——清代皇家園居文化」特別展覽，由香港故宮文、故宮博物院與北京市海淀區圓明園管理處聯合主辦，並由香港賽馬會慈善信託基金獨家贊助，按序分為空間佈局、時令節慶、再現名園、皇室親情，及劫難與遺跡5個單元，展出逾190件珍貴文物，重現有「萬園之園」美譽的皇家園林——圓明園的昔日輝煌，其中圓明園珍貴立體建築模型「燙樣」更是首度來港展出。

香港故宮指，燙樣是清代皇家御用建築師為了呈送御覽而製作的建築模型，因製作過程中需要熨燙名為「燙樣」，不但濃縮了中國古建築的獨特形式及美感，可作為外觀參考，還是根據比例、結構製作並附以詳細的尺寸，時至今日對故宮建築復修工作仍有重要作用，極具歷史文物及藝術欣賞價值。

故宮博物院現存燙樣80多件，大部份出自「樣式雷」家族，而是次展覽獲博物院借出5件原件及1件複製品分兩期展出，包括建築平面呈卍字形、雍正帝最喜愛的居住之地萬方安和殿燙樣，屬香港首次展出此類文物，彌足珍貴。

另外，展覽開篇會透過投影方式呈現「圓明三園」的建成過程，及園中十多處如詩如畫的景致；展示遺址僅存雕花構件的區域，更透過虛擬投影技術，展示圓明園從繁華到消逝的歷程，運用多媒體引領觀眾撫今追昔。

為配合是次展覽，香港故宮亦將在展覽期間放映一共5集的紀錄片《樣式雷》，解構圓明園建築和園林設計理念，及皇家建築師雷氏世家對圓明園的貢獻，觀眾可免費入場觀看；天津大學建築學院張鳳梧副教授會在7月6日進行映後座談。

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政務司副司長卓永興在別展覽開幕典禮指，圓明園記錄了中國輝煌的歷史和滄桑變遷，期望香港市民、內地觀眾，特別是年輕一代能透過是次展覽，加深對歷史和民族文化的認識，感悟家國情懷，加強國民身份認同。

香港故宮文化博物館董事局主席譚允芝稱，是次特別展覽是國內外首個大型圓明園綜合文物展，匯集了與圓明園相關的大批珍品，機會十分難得。海內外及香港觀眾可透過這些珍貴文物，對圓明園和皇家園居文化有更深入和全面的認識，從新視角認識博大精深的中國文化，彰顯香港作為中外文化藝術交流中心的重要地位。

馬會慈善事務部主管（文化、體育及社區聯繫協作）葉巧兒則說，相信展覽對弘揚中華優秀傳統文化、促進中外文化交流，極具標誌性意義，紀錄片和講座亦能加深大眾了解中華文明的博大精深。

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責任編輯：梁薾心