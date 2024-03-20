美食優惠｜稻香再推限時堂食優惠一蚊雞　2人同行$1即嘆原隻雞

▲ 稻香再度推出深受食客歡迎的一蚊雞優惠，2人或以上同行於指定晚市時段，即可以$1享用原隻雞。（圖片來源：稻香Facebook）

【稻香一蚊雞】經濟不景，有飲食集團推出晚市堂食優惠吸客。稻香集團多年來不時推出一蚊限定優惠，今次再度推出深受食客歡迎的「一蚊雞優惠」，2人或以上同行於指定晚市時段，即可以$1享用原隻雞，即睇優惠細則！

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今次一年一度的一蚊雞優惠，食客只需逢星期一至五晚上5時半至8時半，到稻香集團旗下的稻香、稻香茶居、稻坊以及稻香超級漁港，2人以上同行，每兩位就可以1元享用原價98元的烤雞，只限堂食，而優惠是原隻不斬件。

▲ 稻香再度推出深受食客歡迎的一蚊雞優惠，2人或以上同行於指定晚市時段，即可以$1享用原隻雞。（圖片來源：稻香Facebook）

而星期六、日及公眾假期光顧，2人同行則可以優惠價38元享用原隻烤雞。

稻香一蚊雞詳情：

1. 逢星期一至五晚上5:30-8:30（星期六、日及公眾假期每隻$38）

2. 以每單入座茗茶計算，2位起方享此優惠，每2人限惠顧$1雞1隻

3. 只限堂食，不適用於外賣及攜走；另收茶芥及加一服務費

4. 優惠日期：即日起至另行通知

5. 分店地址：稻香分店

稻香茶居分店

稻坊分店

稻香超級漁港分店

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責任編輯︰陳珈希