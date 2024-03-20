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COLLAR成員丨 Candy IG人數每日「暴增百人」　 王家晴被爆疑付費買fans

娛樂 10:16 2024/03/20

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Candy@COLLAR被指買粉絲！

女團COLLAR本周五舉行處女騷，惟各成員相繼爆出是非！繼許軼（Day）被爆出曾與魏念恩（Nathan）戀情後，有COLLAR顏值擔當之稱的成員王家晴（Candy）被網民揭黑幕。

Candy獲封「香港Jennie」，一直有不少粉絲支持，可是近日她卻被指於IG買粉絲谷人氣！

事因有網民在討論區以「Collar Candy霉到要買粉」為題出post，指Candy的IG帳戶雖擁有21.1萬追蹤者，惟網民同時舉出「例證」指Candy近期人氣下滑，譬如她去年其生日直播觀看人數有1500人，但今年激減至400人。

COLLAR成員丨Marf被爆與Locker秘戀　網民發現證據揭二人已同居？

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COLLAR成員丨Day避談撻着Nathan傳聞　上載跳舞片遭網民洗版狂罵

粉絲日內急增100個

不過網民察覺到Candy的IG追蹤人數卻不斷上升，以大數據統計結果來說，由3月10日至16日期間，每日平均增加逾100個追蹤者，最奇怪是大部份新增的Fans也是空殼帳號或「殭屍帳號」。

對於Candy疑似在IG買粉絲，網民看法不一，有人批評「成廿萬人都仲要買，係咪真係好撚驚跌返落19萬呀」、「一早unfollow 咗，對fans零回應，已經揼晒佢d應援」。

亦有人為Candy護航，可能有粉絲見偶像聲勢回落，就付費幫偶像買fans。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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