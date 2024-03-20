家庭關係｜婚後供養同住奶奶大伯換來刻薄對待　港媽欲搬丈夫反對：驚佢哋搞唔掂

▲ 婚後要供養同住奶奶大伯換來刻薄對待，港媽欲搬走卻遭老公反對。（iStock圖片）

不少與夫家同住的人妻都感到壓力，有港媽近日在網上討論區大呻，婚後與奶奶及大伯同住，惟他們說話刻薄性格差，不懂體諒別人，而且夫婦需負擔家庭大部分開支，令港媽感到不甘，雖然夫婦有能力搬走，但丈夫卻擔心家人「搞唔掂自己」而拒絕，令港媽十分難受。

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有港媽在「親子王國」討論區發文指，在與丈夫結婚前，一直抱著互相支持，開心平淡生活就可以，毋須計較做甚麼職業或月薪多少，因此婚後她就搬入男家與奶奶和大伯同住。然而，漸漸她發現奶奶兩母子的性格難頂，他們永遠覺得自己是對，別人是錯，例如他們晚餐吃燒味或燒烤醃製的雞翼或豬扒，但當港媽買外賣又會被指責不健康。

我跨區返工，返工連車程都成12個半鐘，真係冇時間煮飯買餸。所以就算餵緊人奶，都只好食呢啲餸。

她又憶述，早前她娘家家人來拜年，但禮盒卻不是奶奶滿意的東西，奶奶竟當面表示不喜歡，「一啲都唔理人感受」。

夫婦承擔大部分家庭開支

由於港媽要返工，奶奶就幫忙湊孫，因此港媽夫婦除了家用外，亦有額外付湊孫費用，家中的租、水電、上網費等開支都是夫婦支付，反觀大伯只付少於1/5家庭開支的家用，令港媽感到不甘，

我咁辛苦返工，要養一啲唔識體諒，永遠都話你點點唔好嘅人，值得咩？

港媽直言，兩夫婦絕對有能力搬出去住，惟老公卻擔心奶奶和大伯「搞唔掂自己」，因此暫時不想搬走。港媽大呻自己很辛苦，卻又無法決斷地自己帶BＢ離開，令她不知如何是好。

不少網民認為，有能力搬走絕對不應同住，奶奶和大伯都是「有手有腳」的成年人，不會搞唔掂，最多搬到附近有照應，「一開始根本唔應該同奶奶大伯住」、「如果你老公真係愛你，佢會為咗你搬出去」。港媽擔心，如果堅決搬走，丈夫揹上不孝之名，惟網民卻認為，只要每月固定給家用奶奶就不會不孝，「相見好同住難，你已經有怨氣，再住落去一係你忍到有情緒病，一係大家嗌交收場」。

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責任編輯：王明芳