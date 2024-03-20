【平機票】HK Express推大專院校快閃優惠　飛日韓台泰二人同行單程$108起

▲ HK Express推大專院校快閃優惠。（資料圖片）

香港快運（HK Express）將於3月25日推出大專院校學生快閃優惠，香港飛日/韓/台/泰等21個航點單程只需$108起，優惠需二人或以上同行，只要其中一位旅客符合大專院校學生條件即可享受優惠。

訂票日期：3月25日（星期一）10am開始

旅行日期：4月7日至9月30日

合資格大專院校包括：

明愛白英奇專業學院

明愛專上學院 / 聖方濟各大學

香港城市大學

香港城市大學專業進修學院

宏恩基督教學院

香港專業進修學校港專學院

香港大學專業進修學院

香港大學附屬學院

香港大學專業進修學院保良局何鴻燊社區書院

香港三育書院

香港藝術學院（香港藝術中心附屬機構）

香港浸會大學

香港浸會大學國際學院

香港浸會大學持續教育學院

香港珠海學院

香港專業進修學校

香港科技專上書院

香港都會大學

香港都會大學李嘉誠專業進修學院

香港能仁專上學院

香港樹仁大學

嶺南大學

嶺南大學持續教育學院

深圳大學

香港高等教育科技學院

香港中文大學

香港中文大學專業進修學院

香港教育大學

香港恒生大學

香港演藝學院

香港理工大學

香港理工大學香港專上學院

香港理工大學專業進修學院

香港科技大學

香港大學

東華學院

香港伍倫貢學院

香港專業教育學院/香港知專設計學院

才晉高等教育學院

耀中幼教學院

合資格的參加者必須為目前於合資格大專院校就讀的全日制學生，並持有由合資格大專院校發行的有效學生電郵地址。每位參與者可為至少一名同行者購買此活動機票，該同行者不需為合資格大專院校就讀的全日制學生，參與者必須與該同行者一同前往相同目的地。在購買此活動的機票時，參與者必須為聯絡人。

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記者：黃穎津