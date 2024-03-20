【平機票】HK Express推大專院校快閃優惠 飛日韓台泰二人同行單程$108起
社會 09:59 2024/03/20
香港快運（HK Express）將於3月25日推出大專院校學生快閃優惠，香港飛日/韓/台/泰等21個航點單程只需$108起，優惠需二人或以上同行，只要其中一位旅客符合大專院校學生條件即可享受優惠。
訂票日期：3月25日（星期一）10am開始
旅行日期：4月7日至9月30日
合資格大專院校包括：
- 明愛白英奇專業學院
- 明愛專上學院 / 聖方濟各大學
- 香港城市大學
- 香港城市大學專業進修學院
- 宏恩基督教學院
- 香港專業進修學校港專學院
- 香港大學專業進修學院
- 香港大學附屬學院
- 香港大學專業進修學院保良局何鴻燊社區書院
- 香港三育書院
- 香港藝術學院（香港藝術中心附屬機構）
- 香港浸會大學
- 香港浸會大學國際學院
- 香港浸會大學持續教育學院
- 香港珠海學院
- 香港專業進修學校
- 香港科技專上書院
- 香港都會大學
- 香港都會大學李嘉誠專業進修學院
- 香港能仁專上學院
- 香港樹仁大學
- 嶺南大學
- 嶺南大學持續教育學院
- 深圳大學
- 香港高等教育科技學院
- 香港中文大學
- 香港中文大學專業進修學院
- 香港教育大學
- 香港恒生大學
- 香港演藝學院
- 香港理工大學
- 香港理工大學香港專上學院
- 香港理工大學專業進修學院
- 香港科技大學
- 香港大學
- 東華學院
- 香港伍倫貢學院
- 香港專業教育學院/香港知專設計學院
- 才晉高等教育學院
- 耀中幼教學院
合資格的參加者必須為目前於合資格大專院校就讀的全日制學生，並持有由合資格大專院校發行的有效學生電郵地址。每位參與者可為至少一名同行者購買此活動機票，該同行者不需為合資格大專院校就讀的全日制學生，參與者必須與該同行者一同前往相同目的地。在購買此活動的機票時，參與者必須為聯絡人。
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記者：黃穎津