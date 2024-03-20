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【平機票】HK Express推大專院校快閃優惠　飛日韓台泰二人同行單程$108起

社會 09:59 2024/03/20

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熱門 回南天 新手爸媽 婚後事 癌症殺手 中一面試 COLLAR 區區有好校 名校專區 高才通 會員有獎

HK Express推大專院校快閃優惠。（資料圖片）

香港快運（HK Express）將於3月25日推出大專院校學生快閃優惠，香港飛日/韓/台/泰等21個航點單程只需$108起，優惠需二人或以上同行，只要其中一位旅客符合大專院校學生條件即可享受優惠。

訂票日期：3月25日（星期一）10am開始

旅行日期：4月7日至9月30日

合資格大專院校包括：

  • 明愛白英奇專業學院
  • 明愛專上學院 / 聖方濟各大學
  • 香港城市大學
  • 香港城市大學專業進修學院
  • 宏恩基督教學院
  • 香港專業進修學校港專學院
  • 香港大學專業進修學院
  • 香港大學附屬學院
  • 香港大學專業進修學院保良局何鴻燊社區書院
  • 香港三育書院
  • 香港藝術學院（香港藝術中心附屬機構）
  • 香港浸會大學
  • 香港浸會大學國際學院
  • 香港浸會大學持續教育學院
  • 香港珠海學院
  • 香港專業進修學校
  • 香港科技專上書院
  • 香港都會大學
  • 香港都會大學李嘉誠專業進修學院
  • 香港能仁專上學院
  • 香港樹仁大學
  • 嶺南大學
  • 嶺南大學持續教育學院
  • 深圳大學
  • 香港高等教育科技學院
  • 香港中文大學
  • 香港中文大學專業進修學院
  • 香港教育大學
  • 香港恒生大學
  • 香港演藝學院
  • 香港理工大學
  • 香港理工大學香港專上學院
  • 香港理工大學專業進修學院
  • 香港科技大學
  • 香港大學
  • 東華學院
  • 香港伍倫貢學院
  • 香港專業教育學院/香港知專設計學院
  • 才晉高等教育學院
  • 耀中幼教學院

合資格的參加者必須為目前於合資格大專院校就讀的全日制學生，並持有由合資格大專院校發行的有效學生電郵地址。每位參與者可為至少一名同行者購買此活動機票，該同行者不需為合資格大專院校就讀的全日制學生，參與者必須與該同行者一同前往相同目的地。在購買此活動的機票時，參與者必須為聯絡人。

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記者：黃穎津

 

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