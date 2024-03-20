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癌症殺手｜28歲YouTuber突宣布停更　4年前確診胰臟癌體重跌至88磅行路會暈倒

醫生診症室 10:25 2024/03/20

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28歲YouTuber突宣布停更，4年前確診胰臟癌，體重跌至88磅行路會暈倒。

【胰臟癌/癌症/YouTuber/癌王/腫瘤】南韓一名28歲YouTuber在16日宣布因健康問題暫停更新，並表示身體狀況愈來愈差，不僅體重狂掉，甚至走路會昏倒，因此決定停止工作活動，好好休息。消息一出，令一眾粉絲紛紛表示感到擔心。

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28歲的Haala（하알라，本名하선우）16日在YouTube個人頻道上，上載了一段約5分鐘的影片，表示因自身健康問題決定暫停更新，同時她亦在影片中透露近況，

一直維持著身體不是很好的狀態，問題不斷累積之下這次一口氣爆發，被送往急診室，一度進到加護病房，現在才剛出院不久。

Haala是AfreecaTV直播主出身的YouTuber，平時會拍片分享日常生活以及和家人直播，至今累積逾84萬粉絲，連她的父母也廣受粉絲喜愛。2020年5月，她在拍攝健檢影片中發現罹患第二期胰臟癌，2021年1月宣布要做手術一度隱退，同年4月復出。

她坦言，過去每次休息都很短暫，雖然被人感覺像是常常在休息，但都是在沒有完全恢復的情況下又開始工作，

這次也是抱著「反正會好起來」的想法硬撐著，但身體好像到極限了。

Haala又指，停更的原因是目前身體狀況愈來愈差，就算吃東西體重也會掉，已經由最初開創YouTube頻道時的50公斤（約110磅），掉到現在的40公斤（約88磅），吃飯時手也會抖，而且經常感到疲倦，走路也會昏倒，

已經到了日常生活都很困難的狀態。雖然靠吃藥硬撐，但現在好像靠藥物無法解決了。

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為了未來能夠繼續經營YouTube，她認為有必要休息一段時間培養體力。雖然還不知道何時能夠回到原本的狀態，但若到了決定可以回歸的時候，會再和粉絲分享休息期間的生活。

Haala宣布停更後，影片下方有大量網友留言表示關心，「父母一定也很擔心吧，健康最重要」、「健康第一，請好好休息，希望早日康復」、「難怪總覺得妳瘦太多了，休息很久也沒關係，一定要好好恢復再回來」。不過她事後也在IG發文澄清，這次休息與胰臟癌病情無關，並感謝外界關心。

胰臟癌7大常見症狀

胰臟癌是本港致命癌症的第4位，在2020年導致813人死亡，由於它的症狀不明顯，不容易在早期察覺，且治癒率相當低，因此亦有「癌王」的稱號。據香港癌症基金會資料顯示，胰臟癌常見的7大症狀如下：

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胰臟癌10大風險因素

根據本港醫院管理局資料，胰臟癌是入侵性強的癌症，由於在胰臟的惡性腫瘤生長緩慢，位置隱蔽，初期病徵並不明顯，即使定期每年接受身體檢查的病人，也很難從一般檢驗中測試出患上胰臟癌，因此不少病人到了癌症晚期才察覺患病，因而耽誤治療，影響生存率。

即使可以進行手術切除，病人的存活時間較其他癌病患者為短。大多數的胰臟癌發生在年齡65歲以上的人士，其他風險因素包括：

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責任編輯：羅嘉欣

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