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香港科學館「極地科研與氣候變化」展　展示中國極地科研成果

特約

發布時間： 2024/04/22 11:00

最後更新： 2024/04/22 11:18

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為配合中國第一艘自主建造的極地破冰船「雪龍2」號訪港，香港科學館推出新專題展覽「極地科研與氣候變化」，展示中國極地研究發展及「雪龍2」號的科研成果，啓發參觀者思考氣候變化的嚴重性。展期由即日起至6月26日，免費入場，立即把握機會到科學館參觀！

展覽位於科學館一樓大堂，展廳外型以「雪龍2」號為設計藍本，讓參觀者仿如置身船艙。展覽除了展出「雪龍2」號的1:100模型外，更設有大型屏幕，播放「雪龍2」在極地破冰的影片，為參觀者帶來沉浸式體驗。展覽亦展出在極地收集的珍貴生物標本，包括「南極地衣」、「北極燈蛾（幼體）」、「裸海蝶（海天使）」和「南極磷蝦」。

極地科研與氣候變化展覽的重點展品，包括「雪龍2」號的1:100模型。

綠色未來基金總會創會會長兼董事何建宗指，「雪龍2」號擁有雙向破冰技術，是全球第一艘採用相關破冰技術的極地科考破冰船，它可以在1.5米厚冰層中連續破冰前進，參觀人士可以透過今次展出的模型中，認識「雪龍2」號的整體佈局和設計特色。

展出雪龍2號模型

「極地科研與氣候變化」展覽設有專題展板，分別介紹中國兩艘極地科學考察破冰船，以及中國各個極地科學考察站的特色和研究主題，例如今年2月新建成的南極考察站秦嶺站，讓市民進一步了解國家在極地研究科研的成就。

是次展覽設有專題展板，讓市民進一步了解國家在極地研究科研技術。

展覽亦提供南極及北極的地理、生物，以至氣候變化的資訊。北極近年受海冰融化和工業開發影響，環境遭受前所未有的威脅；南極海冰覆蓋範圍亦破了歷史新低。市民可以透過展覽加深對極地科研和氣候變化認識，從而反思如何從日常生活中減少碳足印，應對氣候變化的挑戰。

培養下一代科研人才

何建宗期望展覽能達致公眾教育及宣傳效果，讓更多香港市民了解極地科研發展，特別是激發中、小學生的好奇心和興趣，讓他們了解到科技不只「機械人」，從而吸引更多年輕人投身極地科研工作。

何建宗期望是次展覽能讓更多香港市民了解極地科研發展，激發學生的好奇心和興趣。

「雪龍2」號擁有雙向破冰技術，是全球第一艘採用相關破冰技術的極地科考破冰船。

「極地科研與氣候變化」專題展覽
地點︰香港科學館一樓大堂
展期︰即日起至6月26日
時間︰星期一、二、三及五（上午10時至晚上7時）
　　　星期六、日及公眾假期 （上午10時至晚上9時）
　　　逢星期四（公眾假期除外）休館
展覽網頁︰hk.science.museum/tc/web/scm/exhibition/pracc.html
*免費入場

(特約)

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