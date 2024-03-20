中年好聲音2｜《中年2》顏米羔選情告急？ 　 獲好友出動投票送按摩搶票

▲ 《中年好聲音2》7強之一的顏米羔獲好友出招幫忙搶票！

TVB的《中年好聲音2》將在本周日（3月24日）舉行決賽，7強選手顏米羔、譚輝智 、黃劍文、古淖文、安雅希、沈宗賢、陳俞霏將角逐金、銀、銅獎項。

而觀眾更可參與《中年好聲音2》的「觀眾最愛好聲音」投票活動，大熱之一的顏米羔在最新的走勢中三甲不入，或許令他的親朋好友更為替他緊張！

《中年好聲音2》7強誕生奪收視冠軍 《婚後事》繼續成網上熱話但輸收視

顏米羔獲好友「幫忙」

有人向傳媒爆料，有自稱為顏米羔好友的網民，於手機群組內發訊息為顏米羔拉票，更列明只要投顏米羔一票並截圖證明，就可獲贈價值280元的「撥筋肩頸接摩」一次，訊息中更清楚地附上投票連結、列明投票期限，疑對《中年好聲音2》其他參賽者可謂不公平！

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不入票選三甲 預告決賽唱高難度快歌

在昨晚（3月19日）播出的《東張西望》，公布「觀眾最愛好聲音」現時頭3位（排名不分先後），包括：古淖文、黃劍文、譚輝智，身為大熱的顏米羔就冇份。

顏米羔在日前的活動上，預告自己會在決賽上唱高難度快歌，並指：「真係唞唔到氣，你以為嗰首慢歌，但嗰首快歌嚟。」

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