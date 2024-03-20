【虛擬貨幣】46歲女墮投資虛擬貨幣騙案　損失共710萬元

▲ 46歲女墮投資虛擬貨幣騙案，損失共710萬元。（資料圖片）

警方3月12日接獲一名46歲本地女子報案，指早前收到一網上社交平台短訊推介她透過一網站投資虛擬貨幣。

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報案人遂按指示於該網站建立帳戶，並於2022年8月19日至2023年3月4日先後25次把共約710萬元轉賬至對方指定的15個本地銀行戶口作投資，其間並沒有收到任何回報。報案人其後未能透過該網站提取金錢，亦未能聯絡有關人士，懷疑受騙，遂報案。案中受害人損失價值約710萬元。



經初步調查，案件列「以欺騙手段取得財產」，交由西區警區刑事調查隊第三隊跟進，暫未有人被捕。



警方重申，任何人如觸犯香港法例第210章《盜竊罪條例》第12條「以欺騙手段取得財產」罪，最高刑罰為監禁10年，市民切勿以身試法。



警方提醒市民保持警覺，呼籲如懷疑受騙，立即致電反詐騙協調中心「防騙易」熱線18222。

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記者：黃穎津