幸福人妻丨湯洛雯愛貓打完疫苗後出異常反應　心痛得狂飆淚

▲ 靚湯心痛愛貓。

湯洛雯與馬國明結婚後，雖然二人未生小朋友，不過他們當兩隻愛貓是心肝寶貝一樣，非常疼愛。

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愛貓出事

昨晚（19日）靚湯在社交網上載其中一隻愛貓打完疫苗後出現異常反應，令她相當擔心，心痛到眼淚狂飆，還叫大家帶毛孩打完疫苗後， 一定要留意牠們情況。

靚湯說：

「大家帶毛孩去打疫苗時候，一定要小心觀察打完之後嘅反應！今日帶大仔去打疫苗，以前打都冇事最多係攰啲，但係今日返到屋企，見佢一開始少少肚痾，跟住鼻哥好紅，再見到佢眼腫晒，之後呼吸極快，我真係嚇到癲咗即刻帶返佢去診所，打抗敏針同止嘔針，瞓氧氣箱，個心痛到啲眼淚狂飆。」

▲ 靚湯非常擔心愛貓。

她續指幸好半小時後情況舒緩，又問大家有否出現這個問題：



「依家帶咗返屋企，好攰好攰，係咁瞓覺，都放心返啲醫生話極少數會有咁嘅反應，不過咁啱就係嗰個極少數佢仲話好彩我哋快帶佢去，如果唔係後果都有危險…………大家有冇試過啲咁嘅情況？」



隨後她感謝大家的留言，並指愛貓情況已穩定：

「原來大家都試過有咁嘅情況，真係好恐怖，第時都真係要考慮係咪真係要繼續打，太驚嚇！Update返，見佢睡姿回復正常，應該舒服返好多。」

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