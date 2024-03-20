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求職招聘︱火炭公司請數據分析員日薪$1200　只需小一程度震驚網民：真係咁筍？

休閒消費 12:04 2024/03/20

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火炭公司請數據分析員日薪$1200，只需小一程度震驚網民。

每個打工仔都希望找到高薪厚職的筍工。近日火炭一間建築公司以日薪$1200招聘數據分析員，對學歷要求相當低，只需小一教育程度便可申請，似乎是超級筍工，引起網民熱烈討論。

最新影片：

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日薪$1200只需小一程度

有網民在討論區貼出一則招聘廣告截圖，一間建築公司以日薪$1200聘請數據分析員，每周工作5天，時間為星期一至五上午8時半至下午6時，每天工作9.5小時，工作地點位於火炭，負責收集、整理數據，以及資料分析等工作。

不過，有網民發現該職位只要小一教育程度，操良好粵語和英語，懂讀寫中文和英文，並懂得運用數據分析工具，如Amazon AWS、Python、Selenium及 Tableau。

（網上圖片）

網民：小一程度識數據分析？

該則招聘廣告引起熱議，不少網民都對入職要求感到疑惑，「小一而家要識呢啲嘢」、「小一程度睇唔睇得明職責堆英文」、「小一程度會知後面寫嗰堆嘢係乜嚟？」、時薪得126蚊，要識咁多嘢仲要係PT（兼職），真係小一程度先會做」。

亦有網民認為可能是HR刊登招聘廣告時出錯，「打錯字？」、「睇返英文，其實佢想寫一年經驗」，更有人笑言「出呢個廣告條友真係小一程度」。

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責任編輯︰王明芳

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