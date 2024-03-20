小一入學丨直資真道書院2025年度小一報名4月截止　設兩場簡介會網上留座【附連結】

▲ 真道書院展開2025年度小一報名。（經濟日報資料圖片)

【直資小學/小一入學/小一報名/真道書院】位於將軍澳區的香港華人基督教聯會真道書院，是直資一條龍中小學，由於真道書院高中提供本地文憑試（DSE）課程及國際文憑（IB）課程雙軌制，多年來深受家長歡迎。真道書院現正接受2025至26年度小一入學申請，截止日期為4月30日，校方亦將於4月初舉辦小一入學簡介會，有興趣家長可以留意。

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真道書院丨一條龍中小學

真道書院採用「十一年一貫」課程，分為兩年基礎階段（初小）、 五年拓展階段（高小至初中）及四年通達階段（高中）。學生可在完成通達階段第二年（中四）後，選擇在通達階段第三年及第四年（中五至中六）選讀DSE或IB課程，學校過往曾誕生IB狀元。

真道書院丨小一入學申請重要日期

根據真道書院網頁資料，真道現正接受2025至26年度小一入學申請，將設有6班小一，學校只接受網上申請，截止日期為4月30日。真道亦將於4月6日舉行兩場網上及實體內容相同的入學簡介會，家長可以透過學校網頁預留入場券（按此連結），截止登記日期為3月25日，不過目前實體簡介會入場券已額滿，家長仍可參加網上簡介會。

真道書院丨小一面試內容

所有真道小一申請者將獲邀出席第一輪面見，小一第一輪面試日期為5月25日，通過小組活動，校方將按申請人的邏輯思維、智力發展、身體協調、創意及行為表現作甄選。

真道將邀請入選申請者出席第二輪面見，面見日期及地點將個別通知，第二輪面試，家長及申請人均會被邀請出席。校方將以下列準則作甄選：

申請人的面試表現。例如：申請人的語言及智力能力、社交及溝通技巧、發問的積極性及對他人的關愛等。

申請人家長的面試表現。例如：對學校辦學理念之認同、對創新理念的欣賞、對申請人充足的支持、對學校的委身及家校合作參與等。

當兩個申請人在整體表現非常接近時，有兄弟姊妹在本校就讀的申請人將會有優先入學資格。

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責任編輯：林愛娜