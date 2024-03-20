【非法沽空】無業女涉非法沽空賺60萬　官指須維持金融法規判囚18個月

▲ 無業女涉非法沽空賺60萬，官指須維持金融法規判囚18個月。（資料圖片）

44歲無業女涉非法沽空價值近300萬元股票，藉低價回補從中獲利60萬元，早前於開審前承認1項使用欺詐計劃罪，今（20日）於東區裁判法院判刑。裁判官指本港作為金融中心，維持金融法規及穩定運作尤其重要，被告非法沽空令證券行蒙受極大風險，判囚18個月。

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被告楊得心（44歲，無業），承認1項意圖欺詐而使用計劃罪，7項非法賣空罪則獲存檔法庭。被告承認於2020年5月27日至28日期間，聯同其他不知名人士使用欺詐計劃，以欺詐或欺騙其經紀雅利多證券有限公司，包括向雅利多遞交一份虛假的中央結算交收指示表格等、在雅利多的帳戶賣空或導致賣空1500萬股奧栢股份及在元庫的帳戶買入或導致買入1500萬股奧栢股份。本案為證監會首次就涉及非法賣空的證券交易以使用欺詐計劃的控罪提出檢控。

裁判官施祖堯判刑時指，沽空股票屬極高風險的金融活動，被告利用無辜的證券行非法沽空股票，若她無法回補短倉，證券行將蒙受極大風險。

裁判官指，提早一天開設帳戶及交文件，犯案有預謀並涉伙同犯罪，她無力償還證監會調查費及獲利，沒有有利減刑理由。本港作為金融中心，維持金融法規及穩定運作尤其重要，被告以欺詐手段非法沽空價值近300萬元的股票，獲利約60萬元，雖然她最終只得益3萬元，但整個犯罪計劃大，手法複雜，法庭須判處阻嚇性刑罰，判囚18個月。

案情指，被告於2020年5月27日，在雅利多證券有限公司開立了保證金交易戶口。翌日，被告向雅利多遞交交收指示表格，指示雅利多從其元庫證券有限公司的戶口中，收取1,500萬股奧栢中國集團有限公司的股份。

惟於交表時，被告的元庫交易帳戶並沒有任何奧栢的股份。同日，被告在其雅利多交易帳戶出售1,500萬股奧栢股份，當奧栢股價下跌時再在其元庫戶口買入1,500萬股奧栢股份，以回補她在雅利多的短倉，從中獲利60.2萬元。香港結算有限公司其後批出豁免，雅利多毋須就買入奧栢股票付費。

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記者：陳曉欣