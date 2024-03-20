溫習必備｜舊試卷變得乾乾淨淨 醫生媽咪分享「清除筆迹軟件」為女兒溫習

▲ 《反起跑綫聯盟》劇照

近日準備小學考試，我把大女兒以前的舊試卷重新印刷，讓小女兒當做練習。

現今手機有「清除筆迹軟件」，試卷拍照後，手機程式可以自動删去所有手寫答案、分數和塗鴉，將舊試卷變得乾乾淨淨，非常神奇。家裏有打印機，直接列印出來，整個過程不過幾秒。不僅如此，程式還懂得自動挑選錯題，剪貼拼砌，成一份為你孩子「度身訂製」的試卷。

我記得小時候，母親問人借了舊試卷，拿去影印店複印兩份。原件歸還給人家；在一份副本上用塗改液逐個答案塗去，然後再拿去複印，變成乾淨的試卷讓我做；我做完後，就根據另一份副本上的答案核對。那個年代，使用舊式塗改液，是很痛苦的事。這些舊試卷，她會仔細分類收藏；留給我妹妹考試時再用。

至於父親，會親自出試卷給我。那時沒有電腦、家用打印機，他出的卷都是手寫的，一手鋼筆字極度整齊漂亮。當然，他先要熟讀我的課本，然後才根據內容出題，程度遠比學校的高。如果我會做他出的試卷，那麼，學校考試簡直是「小菜一碟」。

回想起來，當年父母花在幫助我溫習考試的時間和精力，真比我同學的父母用功許多。在讀書上，我一直都是被「富養」的，故特別有自信。同時，我從不認為父母給我任何讀書壓力，我只會在考試前兩周才開始密集式溫習；平日我不用去補習，也不做補充練習，只需要應付日常功課和每周默書就可以了。

現在身為人母，我可是個懶媽媽，盡量一切從簡。「清除筆迹軟件」是偉大發明，不需要塗改液了。不過，準備舊試卷的難度卻落在「選材」方面：由於許多學校都有校本課程，每間學校教授的次序都不同，甚至每年都會改變；因此，為孩子挑選合適的舊卷、整理及列印，對於在職媽媽來說，仍是沉重的工作量，需要許多耐性和時間。

尤其是家中那經常失靈罷工的打印機，簡直無時無刻都想砸了它。孩子要考試，媽媽總會有點壓力。

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