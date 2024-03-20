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駭人個案丨男子肛門塞椰子險爆膀胱　醫生用1招取出案例登國際期刊

健康資訊 14:07 2024/03/20

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【異物/直腸/椰子/肛塞】台灣一名40多歲男子因無法排尿，於是到當地醫院急症室求醫，並表示自己肛門裡面有異物。豈料，當醫生為男子檢查時，發現男子口中的異物，竟是一枚椰子，因卡在男子直腸內，且堵住膀胱出口，才令男子無法排尿。由於情況嚴重，醫生最終要開刀取出，而有關案例其後也被刊登至《英國醫學期刊》國際期刊。

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根據台灣傳媒報導，義大醫院一般醫學外科主任、大腸直腸科主治醫師陳致一表示，當時男子獨自前來急症室求醫，自稱膀胱很脹、排不出尿，並透露前一晚有塞東西到屁股內。而通過電腦斷層檢查，醫生發現男子膀胱裝有近2000C.C.的尿，幾近撐爆；直腸裡則有一顆圓型異物，幾經詢問下，男子才尷尬表示所塞之物是一枚「椰子」。

男子直腸內可見有一顆椰子（紅圈處），令膀胱無法正常排尿，險些漲破。

陳致一表示，最初是希望透過人手或多種機械將異物從肛門取出，惟最終結果卻一一失敗。由於再拖下去，膀胱恐有爆破，直腸也可能因壓迫過久壞死，他因此決定替男子進行剖腹手術，最終才化險為夷，順利將直徑約10厘米的椰子取出。至於男子到底是如何塞進這顆椰子到肛門裡，陳致一則表示直到男子出院後都不願意多說，如今仍是個謎。

陳致一續稱，在肛門塞異物，最容易發生的危險，就是造成肛門撕裂傷，恐怕留下括約肌鬆弛、滲便等後遺症。再者，異物也可能會傷害直腸組織，而該名男子所塞的椰子，更是卡住膀胱出口，險些將膀胱漲破的情況，呼籲有這類習慣的人，還是不要「逆其道而行」，以免後悔莫及。

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責任編輯：羅嘉欣

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