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亞洲小姐丨楊玉梅親回N年前登台險被姦事　 為李龍基無辜成嫌疑平反

娛樂 12:01 2024/03/20

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李龍基無辜捲入楊玉梅登台險被姦事件！

亞姐出身的楊玉梅近日被內地網民翻出陳年舊事，連近排娛圈紅人李龍基也被無辜捲入當中！

事緣某內地KOL上載一影片，題為「李龍基有嫌疑？楊玉梅驚爆『遊輪險被強上』是一名『以登台搵食』的老年男藝人！基哥『承認鹹濕』原來當年選亞姐『如此黑暗』」

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郵輪登台被男藝人MeToo？

該博主重提12年前楊玉梅登台被「霸王硬上弓」一事，當年楊玉梅於新加坡某郵輪登台三晚，她應一名男藝人邀請同往，由於當年的男朋友認識對方，故楊玉梅大感放心。

不過首晚演出過後，該男藝人跟她一起回房，更把她推倒床上準備有所行動，當時楊玉梅用盡力氣推開男方。

翌晚，該男藝人繼續騷擾她，以聊天為由隨她返房，楊玉梅同樣趕對方走，即是去到最後一晚，該男藝人依然虎視眈眈，楊玉梅唯有留在餐廳避開對方。

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楊玉梅：以後驚了上船工作

博主也不相信涉事男藝人是李龍基，他說︰「係咪李龍基呢？嗯，我諗就唔係啦！因為佢哋好friend！佢對嗰個人應該有陰影，係唔會咁friend！基哥佢從未衰過鹹豬手，佢情多過愛！基哥唔係淫亂，係知名人士，如果佢係有做，一定被人唱，但佢風評係唔錯！」

至於楊玉梅於該片段留言︰「事情過了很久不想再提了！感恩當時沒有出事，不過令我以後驚了上船工作呀！」

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對於10多年前舊事被翻出來，楊玉梅回覆媒體稱令她大感奇怪，惟承認事件令她留下陰影，自始沒有再接洽郵輪登台工作，或許會安排助手隨行，令她添安全感。

說到李龍基無辜捲入事件，楊玉梅稱事件完全跟基哥沒關，更叫大家別誤會，亦不要冤枉基哥，楊玉梅大讚基哥為人好，加上近日對方有很多新聞，不想再影響到他。

事實上去年李龍基跟楊玉梅演舞台劇《豪門瘋暴》，二人有不少對手戲，當中更有攬攬場口，看來嫌疑人並非基哥啦！

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撰文 : TOPick柴犬出動

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