女承母業丨單親港媽買大量物業夠女兒十世無憂 獨生女拒繼承：捐晒佢啦

▲ 《家族榮耀》劇照

多年不見的老朋友從外地回來，相約晚飯，她帶同已經長大成人、亭亭玉立的女兒一起赴宴。老友是個單親媽媽，丈夫因意外早逝，憑着堅強的鬥心，早年努力賺錢，把唯一女兒帶大，不眠不休的結果，不僅是一世無憂，十世也不必擔心。人家買樓是一個單位，她買的是一幢幢商廈。女兒聰明伶俐又孝順，十六歲已自給自足，拒絕母親一分一毫的支援，在外國畢業後，由低做起，剛過三十歲，已經有自己的小小工作室，前途無可限量。

照道理，母親應該老懷安慰，但席間，我聽到她倆起了一個小爭執。女兒跟母親說：「你唔使留一分一毫俾我！」原來母親今次返港，是上律師樓立下遺囑，把一切財產都轉到女兒戶口，女兒大表反感。「我唔留俾你，留俾邊個？」

母親的苦心，女兒當然理解，但又不理解：「你見到我依家可以自己養活自己，做自己喜歡嘅工作，仲有時間可以陪你周圍去，我同你都應該感恩。而我覺得咁已經好足夠，你俾再多錢我，我都唔知點用！我知道你不停買屋買地，係想留俾我，但係點解呢？係怕我做不到咩？驚我會餓死咩？你已經留咗最寶貴嘅一樣嘢俾我，我日日隨身攜帶。」

這位母親一臉茫然，上下打量女兒：「我留咗啲乜嘢俾你？唔覺你帶住嘅？」「你已經留低咗一顆鬥心俾我，足夠我用一世。」世姪女一句話，我拍爛手掌，她母親眼圈一紅。女兒更加力勸母親：「捐晒佢啦！」可敬。

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