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寄生蟲｜男子應酬狂食魚生數日後腹痛解黑便　求醫驚見2cm寄生蟲蠕動

食用安全 12:08 2024/03/20

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台灣一名男子吃下魚生後數日出現腹痛、頭暈等症狀，求醫檢查驚見胃內有2cm寄生蟲蠕動。

【刺身/魚生/墨魚/寄生蟲】不少港人愛吃魚生及刺身，但吃生冷食物要小心寄生蟲風險。近日台灣一名51歲男子在飯局上吃下不少魚生，結果數日後出現解黑便、頭暈等症狀，求醫檢查後發現一條長達2cm的寄生蟲在賁門附近微微蠕動，醫生證實為海獸胃線蟲感染，經藥物治療後痊癒。

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綜合台媒報道，該名男子本身愛吃魚生，又因工作需求經常外出應酬，近日在某場飯局中一次過吃下大量魚生及墨魚，幾天後突然排出黑便，並同時出現頭暈、上腹痛、心悸等症狀，於是緊急前往烏日林新醫院求醫，抽血檢查發現他的血紅素從正常的14降至10，出現貧血現象。

該院腸胃肝膽科醫生林裕鈞表示，院方在男子住院期間為他安排照胃鏡檢查，結果發現他除了胃潰瘍和胃幽門桿菌感染，還有一條長達2公分的「冬粉狀不明物體」嵌在賁門附近微微蠕動，當下用水無法將其沖走。

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林裕鈞之後用器械將物體夾出，經過病理化驗證實為海獸胃線蟲感染（Anisakiasis），經經潰瘍用藥及幽門桿菌除菌治療後，終於改善痊癒。

他提到，一般人感染海獸胃線蟲通常沒有感覺，大多會在胃鏡檢查中意外發現。根據統計，患者若有症狀，會於食用後48小時內出現，因此和急性腸胃炎不容易區分。當寄生蟲侵犯腸胃道黏膜，可能會引起腹痛、噁心、嘔吐、腹脹、腹瀉、糞便含血或黏液、輕微發燒，偶爾出現過敏反應伴隨紅疹、發癢。不過他亦指出，海獸胃線蟲在人體內無法產卵繁衍，通常幾天後就會死亡，即使出現感染症狀，大多都會在2至3周內自行消失痊癒，極少數會持續數月

有些人認為芥末對魚生有「殺菌」效果，但林裕鈞就提醒，無論是芥末、醋、薑、蒜、辣椒等食材，都無法將寄生蟲殺滅，也沒有殺菌的效果。另外，醫院和坊間藥房處方的驅蟲藥亦尚未出現經研究證實有效的藥方，目前治療上仍以內視鏡檢夾除為主。

感染海獸胃線蟲高危

香港大學李嘉誠醫學院微生物學系助理教授黃世賢醫生曾指出，食用未經徹底煮熟的海魚，主要有機會感染海獸胃線蟲和某些裂頭絛蟲，惟消費者未必可以憑魚或魚肉刺身的外觀判斷是否帶有寄生蟲，因為在顏色、氣味及味道等都不一定有異樣，除非寄生蟲大得單憑肉眼已可看見。

黃醫生又指，感染常見的海獸胃線蟲後，會出現以下症狀：

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據本港食物安全中心資料指，一般海產常見的寄生蟲還包括蛔蟲、縧蟲和吸蟲。大多數寄生蟲會令人輕微至中度不適，患者也有可能出現紅疹和痕癢等過敏反應。在一些較為嚴重及複雜的個案，除了引致腹瀉和腹部不適外，一些寄生蟲（例如肺吸蟲）甚至有可能進入患者的重要器官（例如肺部），引起嚴重併發症。

此外，異尖科線蟲寄生在海魚、甲殼類（例如蝦）和頭足類（例如魷魚）的海產體內，是其中一種人類經進食魚類而感染的重要蛔蟲。人類如進食了生或未經煮熟而又受寄生蟲感染的魚或漁產品，有可能感染寄生蟲病（例如異尖線蟲病）。

6大高危食物

港大感染及傳染病中心總監何栢良早前曾指出，今時今日要所有人不吃魚生壽司是「不切實際」，但認為高風險人士應避免進食，包括幼童、老人家、器官移植病人、癌症病人、正接受化療人士、高劑量類固醇、肝病、糖尿病患者等，以及正服食抗生素人士，至於其餘人士亦要做好風險管理。

他強調，「冷凍」只能殺蟲，不能殺菌，「記著細菌零下負80度，雪藏10年都唔死呀」。除魚生外，生食其他海產同樣存在感染寄生蟲風險，何栢良又列出其中6大高危食物，包括：

  • 壽司
  • 刺身
  • 醬油蟹
  • 醉蟹
  • 鯡魚子
  • 綠鯡魚
  • 酸橘汁醃魚

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責任編輯：羅嘉欣

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