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濫用公屋丨青衣220呎暗盤放租$7500　租戶靠2招避房署調查賺6倍

家事百科 13:23 2024/03/20

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濫用公屋情況嚴重，有租戶以$7500放租青衣一個220呎暗盤，聲稱靠2招避房署調查。（《新聞透視》截圖）

【公屋/出租/放租/暗盤】政府近期提倡打擊濫用公屋，房屋署表明將多管齊下，包括查車、蒐集情報調查是否內地擁有物業等，揪出隱形富戶。然而，仍有人無懼違法，將公屋租上租，TVB節目《新聞透視》早前拍到，有租戶將原本只需千多元的公屋，放租7500元，月賺至少6000元，更聲言有辦法不被查。

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青衣220呎暗盤放租$7500

TVB節目《新聞透視》發現，網上違法放租公屋情況嚴重。記者「放蛇」到青衣一個招租的公屋單位，單位面積220呎，有獨立廚廁、基本傢俱，更設有獨立睡房，叫租7500元。而記者發現單位原本租金只需1000多元，租戶每月最少賺6000元。

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2招避過房署調查

為免受房署調查，租戶要求承租者交租時必須將現金放入信箱，並通知他們收取。至於房署定期抽樣上門調查，他更「拍晒心口」不用擔心，聲言「就算上嚟有人敲門，你可以唔理佢啦，佢哋就會提早打電話畀我哋，我哋就到時搵人上嚟，畀張身分證佢睇，睇完我哋就走。」

他直言單位租金「差不多最平」，以往租金需要8000元，更說「私樓一定係唔止呢個價錢，呢個價錢係劏房，呢個價錢通常都係暗盤」，又稱不會主動收回單位，期望找一個長期租客。

屯門單人床位月租$2500

節目更發現有人放租公屋單位的床位，該單位位於屯門，原本租金1200元，租戶開價2500元出租床位，但需要與租戶同住。該租戶指，除了補貼全部租金開支，更可有千多元額外收入，並笑言「有人幫手分擔吓啲嘢，變咗我自己唔使搵咁多，可以繼續休閒人生。」

他更叫記者放心，聲言只要低調行事，便毋須擔心被發現，「你做咩要驚啫？你做呢件事係名正言順，只不過係我同你私人空間，我同你私人知道，冇證據點成案呢。」

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有團體要求政府當局應主動執法，社區組織協會幹事吳衞東指出，「公屋本身是一個社會資源，應該用在最有需要的人身上。房屋署是否有責任去巡查，或者去剔除沒有住屋需要的人呢？」

港大房地產及建設系講座教授鄒廣榮表示，「現時通常違規，最嚴重就只是叫他遷出，但實際上這本身是一個犯罪行為。如果有這些刑事案件，能定罪的話，阻嚇力就會更加大。」

房署打擊濫用公屋鼓勵舉報

政府早前揚言要揪出隱形富戶，將違規者趕走，將公屋單位還予有需要人士，房屋局局長何永賢曾表示，將要求租戶每2年申報居住狀況，是否在港持有物業；推行加分制，鼓勵物業管理公司舉報濫用公屋個案；加強打擊網上平台放租公屋；查核租戶在內地及海外的資產申報；查核租戶車輛申報，以及研究設立獎賞機制，鼓勵舉報濫用公屋。

政府早前揚言要揪出隱形富戶，將違規者趕走，還公屋予有需要人士。

房屋署自去年10月起收緊公屋富戶政策，房署本財政年度至今年1月已收回2200個濫用公屋單位，料本年度收回的單位或未必達3,000個。署方去年底也隨機抽取約3萬租戶查冊，覆核後發現有46個家庭證實擁有香港住宅物業，其中僅6個在申報表中如實申報，署方將發出遷出通知書或檢控。

自制度推行後，物管公司共發現22宗濫用公屋個案，成功執行扣分制度的個案有52宗，涉及19條管理外判的屋村，共9間物管公司；而護衛公司發現濫用公屋的個案則有6宗，成功扣分有1宗，涉及4條屋邨，共3間公司。

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責任編輯︰王明芳

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