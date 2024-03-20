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【警長販毒】涉串謀販運24公斤冰毒　警長認罪判囚23年10個月

社會 11:43 2024/03/20

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涉串謀販運24公斤冰毒，警長認罪判囚23年10個月。（資料圖片）

警方於2020年4月西九龍進行反毒品行動，於上海街一店舖搜獲藏於茶包的300公斤冰毒。參與行動的警署警長取去部份毒品，警方其後於一酒店房間起回24.6公斤毒品，於房間調查涉案無業女子時，警署警長開門進入房間，警誡下稱無業女因不喝茶而將茶包給他。兩人今（20日）於高等法院承認1項串謀販毒罪，女被告判囚16年半，男被告判囚23年10個月。

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兩名被告女被告王若男（33歲），案發時無業，過往曾有4項刑事紀錄，包括涉及販毒及藏毒罪；男被告許思漢（45歲），案發時為警署警長，已婚，沒有刑事紀錄。2人承認1項串謀販毒罪，控罪指他們於2020年4月27日至5月6日，在香港非法販運俗稱冰危險藥物，涉及逾24.6公斤冰毒，巿值逾1,600萬元。

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記者：林育慧

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