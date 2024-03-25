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校長專欄丨只要業精於勤、勤能補拙　人人都可做「神奇小子」

升學教育 10:00 2024/03/25

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熱門 超市大搜查 麥明詩 新手爸媽 癌症殺手 中一面試 COLLAR 區區有好校 名校專區 高才通 會員有獎

任何一個人，只要他願意在賽道上披荊斬棘，堅持化腐朽為神奇的信念，我們會叫他做：「神奇小子！」(有關學校提供)

在科幻電影裏，我們看過超人，也追看過鋼鐵人。鐵甲萬能俠、小飛俠、蝙蝠俠、蜘蛛俠……他們會飛天遁地，擁有神奇的力量，拯救患難的朋友，維持世界的和平，是不少人心目中的英雄偶像。然而，這世界上真的有「神奇小子」嗎？

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跨性別老師｜港大畢業曾寄30封求職信被拒　首位港產跨性別老師：用真誠感染學生

現實中，我們未必擁有得天獨厚的天賦，甚至平凡得像一根木頭，卑微如一隻螻蟻。可知道「天生我材必有用」！蘇樺偉先生就是一個神奇小子的見證，每次聆聽關於他的奮鬥故事，也使人明白到成功豈會是垂手可得的呢？如果沒有精誠的力量，克服身體的先天缺陷，跑出生命的奇蹟，他怎麼能為香港奪得五屆六金三銀三銅的殘奧田徑賽的驕人成績？

有時候，我們的際遇可能欠缺運氣，但卻不要懷疑自己的能力。能力是積累的，即使不是天生異稟，也可以靠着長期的苦練而成就非凡。不論是能百步穿楊的神箭手陳堯咨，抑或是路邊賣油翁從容地將油從錢孔注入葫蘆，他們都是因為勤於練習，因而可以達到熟能生巧的境界。相反，有些人恃才傲物，疏於練習，結果由神童變為普通人呢！所以，我們要追求百次千次的訓練也不言倦，培養出百折不撓的精神，就會把自己從柔弱煉成剛勁的一天。

業精於勤，勤能補拙。勤奮的人從不怕考驗，只有缺乏毅力和恆心，才會害怕路上的障礙。人生的路，是一條充滿障礙的賽道。任何一個人，只要他願意在賽道上披荊斬棘，堅持化腐朽為神奇的信念，我們會叫他做：「神奇小子！」

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撰文 : 陳瑞良校長 保良局黃永樹小學

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