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腎中風｜30歲男子夜尿只穿底褲　突腰痛血尿揭1原因致「腎中風」

都市病 13:57 2024/03/20

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30歲男子夜尿只穿底褲，突腰痛解血尿送急診，醫生揭1原因致「腎中風」。

【夜尿/膽固醇/腎中風/底褲】人到中年或會有夜尿困擾，不過，台灣有醫生分享案例，指一名30歲男子夜尿時只穿一條底褲，突然下身感到一陣寒意，緊接著腰部開始劇痛被送往急診，結果經醫生檢查後發現是「腎中風」所致。

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【Sick問識答】血糖高企恐誘「糖尿腎」？醫生拆解3大藥物風險+控制方法

台灣腎臟科醫生洪永祥在節目《醫師好辣》中分享案例，指一名30歲的男子有吸煙、高膽固醇病史，某一晚只穿條底褲上廁所時，感到下半身一陣寒意，緊接著腰部開始產生劇痛，才前往急診就醫。

到醫院時，男子痛到全身冒冷汗，並解出血尿，血壓更飆到200。醫生一開始判斷可能是腎結石造成，但經過掃描超音波後沒發現結石，只注意到腎臟又大又腫，腫到1.5倍大。隨後醫生為他進一步加做血管攝影，證實是腎動脈堵塞導致「腎中風」。

洪醫生指，因男子有吸煙的習慣，且有高膽固醇病史，所以他的血管本來就脆弱，一遇冷血管收縮就堵到，心肌梗塞也是同理。經過醫生用導管進入腎臟血管中置放支架治療後，救回該名患者的右腎。他强調，要是拖到隔天才就醫，「那一顆腎臟就報銷掉了」。

最後，洪醫生提醒，家中如果有三高患者、年長者等容易夜尿族群，注意晚上如廁時要保暖，建議開暖氣，或穿保暖的褲子。

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責任編輯：羅嘉欣

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