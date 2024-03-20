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藝術三月丨ComplexCon首臨香港3大賣點　麥當勞Verdy珍藏套裝場內限售

休閒消費 11:59 2024/03/20

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4款限量獨家Vick公仔Figure由Verdy親手設計

國際流行文化盛事ComplexCon將在本周五起（3月22至24日）登陸香港亞洲國際博覽館舉行，3天活動將有超過100個參展品牌、30多位表演藝術家，以及Verdy、21 Savage、AOMG和YOON等200多位創作者參與，展現時尚、藝術、音樂及科技等範疇的未來動向。

藤原浩親臨

為期3天的活動包括由全球頂尖嘻哈藝術家每晚領軍演出的Complex Live!、集結國際和本地品牌獨家商品的Complex Marketplace，以及各個美食品牌合作的Complex美食節等。ComplexCon（versations）更邀請到國際知名藝術家及流行文化界名人進行交流及分享，包括Jeff Staple、藤原浩、pH-1、葛文輝及Sambypen等。

國際及香港的知名設計師展示他們的虛擬時裝作品。

Vick Figure 珍藏版套裝

麥當勞亦成為ComplexCon香港的主要贊助商之一，並會與日本藝術家、曾為韓國女子天團BLACKPINK世界巡迴演唱會擔任藝術總監、以及今次ComplexCon藝術總監Verdy聯乘合作，推出一系列Verdy親手設計的品牌限量聯乘精品，以及一系列特色造型美食，包括最為注目的「Vick Figure 珍藏版套裝」（$480），內含4款限量獨家Figure加18件麥樂雞套餐。

香港麥當勞聯平面藝術家Verdy首次呈獻「麥當勞 Pop Up Store」。

由3月23日上午10時起，ComplexCon訪客可優先於會場Pop Up Store內透過掃描指定QR Code預購。

FabriX虛擬試衣間

另外，《FabriX》將以大膽、創新的「未來生物主義」（Bio Futurism）為創作靈感現身。去年首次亮相的全球首部擴增實境（AR）虛擬試衣間，將以全新流線型設計登場，並新增設《FabriX》購買平台及會員訂閱功能，更首次進軍遊戲世界，與《Roblox》遊戲跨界聯乘，將本季時裝設計師的作品變成Roblox遊戲皮膚版本（Game Skin）。

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