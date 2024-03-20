人氣KOL丨倪晨曦透露懷第三胎意外冇計劃　隔空「投訴」老公少陪佢

▲ 倪晨曦透露第三胎是意外。

人氣KOL倪晨曦（Elva），在2020年與金融才俊吳嘉釗婚後，為他先後誕下兩子，現在分別3歲及1歲。

倪晨曦4年抱3宣布懷孕 靚媽Elva：家庭正在壯大

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再度做媽媽

近日Elva再度報喜，宣布懷有第三胎的喜訊，可謂4年抱三，認真可喜可賀！加上由於早前Elva才去完巴黎時裝周，見她分享多張相片也未見其孕肚，難怪不少人對其「藏肚」技巧感意外。

昨日（19日）Elva出席活動，接受傳媒訪問，她指大家當日看時裝騷的相是有執過，加上其經常拿手袋遮住個肚影相，故令其身邊朋友也察覺不到。

▲ Elva成年抱三。

透露預產期6月

她透露BB現時6個月，預產期亦在6月，並指這胎不是計劃而是意外，亦用了一個很長時間消化。

Elva又指今胎陀得舒服，並指一直未有與大家說懷孕原因，全因怕大家覺得她為何長時間在大肚。

「投訴」老公

最後她指今胎沒獲得老公給予女王式待遇，全因他們兩個兒子很多精力，而且，又經常有很多糾紛，需要她的老公排解，少了很多時間理會她，似乎是隔空「投訴」老公，非常搞笑。

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