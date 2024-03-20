校園直擊丨佛教林炳炎學校與北歐合唱團交流　開拓國際視野+提升英語能力

▲ 佛教林炳炎學校邀請挪威的青少年合唱團在校園舉辦了一場音樂會，同場安排學生訪問合唱團的環節。(有關學校提供)

海外交流不但幫助學生擴闊視野，了解不同文化，對加深認識自我亦裨益不淺。佛教林炳炎學校早前邀請來自挪威的青少年合唱團在校園舉辦了音樂會，同場還安排學生訪問合唱團。肩負重任的小學生，雖然同期要應付小六呈分試及多個不同比賽，但亦無阻他們的決心，事前做足準備，訪問時一口流暢的英語，加上滿滿的自信，表現得相當淡定，令人欣喜。佛教林炳炎學校校長表示，相信這場北歐音樂盛宴對其個人成長應有一定的啟迪。

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與北歐青年交流

新世代的小朋友既要有背靠祖國，跟國內保持緊密連結，也要有面向世界的心態。佛教林炳炎學校安排多元化活動，開拓學生視野，了解國內與世界，有助他們加深認識自己，亦是生涯規劃重要的體驗。

邀請海外活動單位訪校是該校另一焦點的交流機會，最近透過「 學校與藝團伙伴計劃」，有幸與「香港合唱新力量」合作，更在該組織安排下，邀得挪威的青少年合唱團Defrost Youth Choir親臨該校舉行一場音樂會。該合唱團由35名年齡在14-27歲的歌手組成，在指揮家Thomas Caplin教授帶領下，十多年來在世界各地合唱比賽中屢獲殊榮。學生們都懷着期待的心情迎接合唱團的到訪。

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英語訪問無難度

音樂表演當日，該校還安排學生訪問合唱團的環節。表現淡定的學生，以流暢的英語訪問合唱團成員。首先學生很好奇想了解挪威這國家。合唱團會員娓娓道來挪威的特色，包括特別多峽灣、嚴寒天氣等，學生亦即時回應，日後如果有機會，希望能到當地一遊，親身感受良辰美景。

學生對於合唱團精彩的表演、成員間展示的默契，都感到相當佩服，所以另一訪問問題是有關學習音樂的竅門或困 難。成員指出，最困難的地方在於掌握音樂的節奏，而不停練習就是克服的唯一方法。俗語有云：「台上一分鐘，台下十年功」，相信學生應有更深刻的體驗吧！

學生表現超越預期

今次交流活動，讓該校學生近距離認識到世界各地不同文化，拓展國際視野，加深認識自己，更有助加強英語能力。當中不得不提負責訪問合唱團的兩位學生表現。他們心情既緊張又興奮，因為覺得要好好把握這個難得的機會，另一方面則擔心自己臨場發揮未達水準。有見及此，事前他們盡力上網搜集合唱團、表演曲目等資料，以及準備訪問問題。

作為校長及老師的，初時都擔心這兩位肩負重任的學生表現，再加上他們就讀六年級，呈分試在即，以及有多個不同比賽的進行，他們能否妥善分配時間？如何紓緩箇中壓力？但見到他們願意抽時間為這次交流作準備，而在訪問期間，英文表達得非常流暢，亦充滿自信，表現甚至比合唱團成員更勝一籌，這是校長及老師意想不到的地方。

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責任編輯︰王明芳