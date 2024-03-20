著數優惠｜Häagen-Dazs購物滿額送睡眠面膜　全新真果脆皮雪糕批必買

▲ Häagen-Dazs™推出兩款全新真果脆皮批「士多啤梨抹茶」及「檸檬抹茶」。

雖然只係3月，但呢幾日天氣已經熱返好多，最啱食雪糕！一向經常推出限定口味的Häagen-Dazs™，最近推出兩款全新真果脆皮批「士多啤梨抹茶」及「檸檬抹茶」，清爽解膩，啱晒初夏嘅感覺！

士多啤梨抹茶脆皮雪糕（$34）批外皮酸酸甜甜，白朱古力味香濃。而內裡則巧妙地融合士多啤梨和抹茶，怕士多啤梨太酸甜的話，剛好又有甘香的抹茶中和，味道超特別。另一款則為檸檬抹茶脆皮批（$34），驟眼睇或會怕味道酸澀，原來夾埋一齊反而令兩者的甘香味更加突出，甜味較士多啤梨抹茶味淡，但就更加清爽。

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由3月27號開始，每2星期都會有新購物優惠推出，大家記得Mark實以下日子！

3月27至4月11日

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3月29至4月14日

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4月初

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＊雪糕產品中必須包括全新真果脆皮雪糕批，即士多啤梨抹茶脆皮雪糕批或檸檬抹茶脆皮批。禮券及贈品數量有限，先到先得，送完即止！

記者：Panda