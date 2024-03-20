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著數優惠｜Häagen-Dazs購物滿額送睡眠面膜　全新真果脆皮雪糕批必買

休閒消費 15:35 2024/03/20

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熱門 回南天 新手爸媽 婚後事 癌症殺手 中一面試 COLLAR 區區有好校 名校專區 高才通 會員有獎

Häagen-Dazs™推出兩款全新真果脆皮批「士多啤梨抹茶」及「檸檬抹茶」。

雖然只係3月，但呢幾日天氣已經熱返好多，最啱食雪糕！一向經常推出限定口味的Häagen-Dazs™，最近推出兩款全新真果脆皮批「士多啤梨抹茶」及「檸檬抹茶」，清爽解膩，啱晒初夏嘅感覺！

士多啤梨抹茶脆皮雪糕（$34）批外皮酸酸甜甜，白朱古力味香濃。而內裡則巧妙地融合士多啤梨和抹茶，怕士多啤梨太酸甜的話，剛好又有甘香的抹茶中和，味道超特別。另一款則為檸檬抹茶脆皮批（$34），驟眼睇或會怕味道酸澀，原來夾埋一齊反而令兩者的甘香味更加突出，甜味較士多啤梨抹茶味淡，但就更加清爽。

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今次Häagen-Dazs™除了推出新口味，更限定聯乘美妝品牌LANEIGE推出獨家優惠三重賞，買雪糕送LANEIGE Coupon之餘，買得多仲有全新Sleeping Mask送！

由3月27號開始，每2星期都會有新購物優惠推出，大家記得Mark實以下日子！

3月27至4月11日

於各大便利店、超級市場或超市網購買Häagen-Dazs™ 雪糕產品滿港幣$100，即可獲贈LANEIGE $50電子現金券（限量200張）

於各大便利店、超級市場或超市網購買Häagen-Dazs™ 雪糕產品滿港幣$230，即可獲贈LANEIGE全新的Bouncy & Firm膠原彈滑睡眠面膜60ml乙份（價值HK$280，限量200份）

3月29至4月14日

於LANEIGE香港指定門市或官方網店購買Bouncy & Firm膠原彈滑睡眠面膜，即可免費獲贈Häagen-Dazs™全新真果脆皮雪糕批乙件。

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4月初

Follow Häagen-Dazs™ 官方Instagram（@haagendazs_hong_kong）帳號，密切留意最新動向，即有機會贏得Häagen-Dazs™ 限定特別版Totebag和LANEIGE全新Bouncy & Firm膠原彈滑睡眠面膜。

＊雪糕產品中必須包括全新真果脆皮雪糕批，即士多啤梨抹茶脆皮雪糕批或檸檬抹茶脆皮批。禮券及贈品數量有限，先到先得，送完即止！

記者：Panda

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