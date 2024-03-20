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藝術維港｜政府斥資$5000萬裝「teamLab發光蛋」　網民揭淘寶賣A貨每隻¥75起

休閒消費 13:51 2024/03/20

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政府舉辦大型戶外藝術計劃「藝術@維港」，「teamLab：光漣」斥資5,000萬港元。（相片來源：康文署）

【藝術@維港/藝術三月/淘寶】繼上月大型藝術裝置巨型紅心「Chubby Hearts Hong Kong」被「踢爆」存在利益衝突，並獲批資助額約780萬元惹議後，政府最近重點舉辦的「藝術@維港2024」計劃，聯同藝術團隊teamLab合作打造「teamLab：光漣」展覽，斥資5,000萬元港元，展示200多個不同顏色的發光蛋裝置，再度引起爭議。不過有網民於內地「淘寶網」發現相類LED發光蛋產品，最便宜75元起人民幣已有交易。

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LED發光蛋淘寶¥75起

近日有網民在淘寶搜索「LED發光不倒翁蛋」，並在連登討論區以「LED發光蛋淘寶$75人民幣一隻」為題發文。樓主上傳一張擷取淘寶商店出售外型極似teamLab展覽的發光蛋，商店標價每隻75元人民幣（約82港元）起，表示「五千萬可以買到六十幾萬隻」。

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帖文引起網民討論，發現商家頁面只會顯示最低價格，而樓主貼出標價75元人民幣的發光蛋是尺寸最小的「10X15厘米」款式。如果要找類似尺寸足2米的發光蛋需要每隻約680元人民幣（約748港元）。若估算購買200隻，也只需149,700港元，港府用5,000萬港元可買到至少6.6萬隻2米的發光蛋。

網民嘲：光蛋=窮光蛋

有網民指政府浪費公帑，「5000萬搞一堆異形蛋出嚟？」、「光蛋，光蛋 = 窮光蛋」、「比夠$200隻都買到廿幾萬隻！」、「愛心氣球過到骨之後，就擺明車馬用淘寶送錢返上去」。有網民認為造價高是由於teamLab的版權所限，「貴係teamLab個版權，真係用淘寶陣間又比人插抄襲」、「人哋幾年前已經喺新加坡搞緊，香港政府都可以自己搞個蛋show，但結果係點就唔知。」亦有網民表示，不懂得欣賞裝置藝術，提議政府把資源投放本地藝術來推動藝術文化，「5000萬攞嚟俾香港本地藝術家設計好過，不過呢個政府又點會識諗」！

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責任編輯：王明芳

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