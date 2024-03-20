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白事禮儀｜港女出席喪禮封$101被嫌少促「加碼」　資深堂倌拆解帛金有冇公價？

家事百科 12:33 2024/03/20

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帛金都有公價？有港女出席喪禮封101元被嫌少，有資深堂倌拆解迷思。

【白事/喪禮/帛金】人情就話有公價，但想不到連帛金都有公價？有港女在網上發文，指自己妹妹的朋友奶奶過世，妹妹禮貌上都去靈堂放低帛金鞠躬，但幾日後收到朋友的來電稱：「你畀個份帛金得$101，如果我屋企人見到，就唔係幾好啦」，要求妹妹加碼多$400！

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有網民在Facebook群組「將軍澳主場」發文指，對方要求加多$400，並會幫手入落信封，但妹妹相當疑惑「覺得好癡線」，喪禮已完結為何還要再封，更問到「乜帛金有公價嘅咩？」和「帛金可以封兩次？」。她更指自己對帛金禮儀並不熟悉，但「都未聽過叫人封多啲帛金」，更指「你估喜事咩」！最後妹妹當然沒有再封，更懷疑朋友只是私自向其拿錢。

帖文引來大批網民留言，指「呢種朋友可以絕交」、「下次先俾」、「帛金封兩次，佢係咪有病呀」。

從事29年堂倌的阿鴻指帛金沒有公價。（香港經濟日報資料圖片）

資深堂倌：帛金沒有公價

對於帛金有沒有公價，TOPick早前就訪問了已經從事29年堂倌的阿鴻，解構進出靈堂、參加喪禮的傳統禁忌和迷思。他指帛金沒有公價，只要隨心、量力而為就可以。不過注意金額必須是1字尾，即$11、$51、$501、$1000.1等都可以，意味著喪事只會有1件。

而金星殯儀服務負責人郭先生同樣指出，其實帛金有如婚禮做人情，根據關係隨心送上。帛金並沒有所謂的公價，僅是親朋好友對先人家屬的心意。不過他提醒，帛金的金額必須是「1字尾」，例如$101、$301、$501等，意味喪禮「只有一次」的意思。

除了帛金以外，部分人也會選擇送上花圈，但普遍任擇其一就可以，不一定要全部送贈。無論帛金或是花圈，也是對先人和家屬的一番心意，金額應該豐儉由人，最重要是量力而為。

出席喪禮，傳統上需要做帛金。（香港經濟日報資料圖片）

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責任編輯：王明芳

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