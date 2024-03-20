婚嫁系列｜精選2024年5大品牌婚鞋　價錢有平有貴任君選擇

▲ 每個女生心目中都有一雙結婚時穿的玻璃鞋！

結婚是人生大事，女生當然想以最佳狀態示人，上至妝髮，下至婚鞋，都要一絲不苟。別以為婚鞋藏在婚紗或晚裝下，就沒有人見到，當在Big Day或PreWedding婚攝時，婚鞋絕對有畫龍點睛之效，尤其現在很多輕婚紗或晚裝都需要露出一雙美腿，如果新娘子穿上一雙美輪美奐的婚鞋，絕對可以為自己加分！

說到婚鞋，時尚界最著名的婚鞋品牌一定有Jimmy Choo、Roger Vivier和Christian Louboutin，它們的婚鞋是不少女生夢寐以求的玻璃鞋，而且亦不乏名人明星追捧，不過由於價錢昂貴，有些小資女會選擇主打親民價錢的品牌婚鞋，例如Charles & Keith與The Korner，價錢經濟實惠，亦是不錯的選擇。

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踏入龍年，很多人都選擇當龍年新娘，現在就為大家精選以上5大品牌的婚鞋系列！

Jimmy Choo婚鞋推介：

一個完美婚禮不能沒有一雙浪漫夢幻的婚鞋，Jimmy Choo的高跟鞋和婚鞋都深受各地名人紅星追捧，包括林志玲、全智賢和Angelababy等，絕對有它的魔力。

Crystal Slipper 85 HK$ 38,600

這款水晶高跟鞋是為當今時代重新設計的童話鞋履，透過非凡的工藝汲取幻想和魔力。其獨特的弧形鞋面像一顆心，並飾有九種不同款式的施華洛世奇水晶。這些單獨應用的水晶的雕塑排列營造出每隻鞋子都從內部散發光芒的錯覺。水晶鞋不僅是終極新娘鞋，也是紀念生命中最特別時刻的完美單品，讓新娘子化身成為現代灰姑娘。

▲ Jimmy Choo Crystal Slipper 85

Romy 85 HK$ 6,790

這款經典的Romy採用香檳色粗閃光面料，除了婚紗外，亦可用來襯晚裝裙。皮革內襯搭配皮革鞋底，85 毫米的鞋跟高度有拉長腿部的效果。

▲ Jimmy Choo Romy 85

Roger Vivier婚鞋推介：

來自巴黎的Roger Vivier有高跟鞋之王稱號，備受皇室、名人明星愛戴，絕對是婚鞋的大熱之選，林心如和徐熙媛（大S）結婚當日都是穿Roger Vivier鑽扣白色綢緞面婚鞋。很多女生選擇Roger Vivier作婚鞋，除了因為鞋履擁高雅氣質兼充滿時尚感外，婚禮過後作日常穿搭亦非常適合！

Flower Strass絲緞鞋 HK$17,400

這款Flower Strass單層皮鞋以真絲緞製成，搭配水鑽鑲嵌飾扣，是搭配晚裝的不二選擇，紅色款亦是裙褂的最佳拍檔。高貴大方的緞面，配上鞋頭上的經典方扣，都讓人心動不已。

▲ Roger Vivier Flower Strass絲緞鞋

I Love Vivier Daisy鑽扣絲緞涼鞋 HK$9,900

I Love Vivier系列一如以往地演繹品牌的真愛主題。這款涼鞋以真絲手工製作，搭配交叉扣帶，點綴雅致的Bouquet花朵鑽扣。內底嵌以心形圖案，精緻典雅！

▲ Roger Vivier I Love Vivier Daisy鑽扣絲緞涼鞋

Christian Louboutin婚鞋推介：

女生一定有聽過紅底鞋，來自巴黎的Christian Louboutin以「紅底鞋」聞名於世，品牌細緻的鞋跟與尖頭設計，完美地凸顯了女性的嬌柔一面。

Jelly Strass HK$15,600

Jelly Strass高跟鞋以銀色層壓皮革打造，配上尖鞋頭和80毫米幼跟，創意演繹Christian Louboutin的特色細節。透明鞋面採用大膽的淺鞋口設計，並以PVC蝴蝶結和手工鑲嵌的閃石點綴，奪目迷人，是出席重要場合的理想之選。這款高跟鞋為婚嫁限量系列款式。

▲ Christian Louboutin Jelly Strass

Degrastrass PVC HK$11,400

Degrastrass PVC高跟鞋的設計大膽出眾，展現 Christian Louboutin 的精湛工藝。設計採用85毫米鞋跟，由幻彩Leche杏色小牛皮和透明PVC打造的鞋面滿佈閃石，閃亮動人。

▲ Christian Louboutin Degrastrass PVC

Charles & Keith婚鞋推介：

Charles & Keith主打親民價錢，而且款式夠多，一直是小資女的愛牌，所以如果不想婚禮開支太大，不妨考慮它的婚鞋系列。

緞面寶石鑲嵌高跟鞋 HK$639

穿上這款迷人奶油色緞面高跟鞋，可為晚裝增添女性魅力。高跟鞋採用尖頭設計，有助於拉長身材比例，而寶石裝飾則營造出一種優雅和優雅的感覺。在晚餐和舞會活動中，將這些鞋子與閃閃發光的分層禮服和串珠手拿包搭配，展現魅力。

▲ Charles & Keith緞面寶石鑲嵌高跟鞋

網眼水晶綴飾尖頭高跟鞋 HK$569

這款鞋子採用經典的尖頭設計，覆蓋鞋整個外部的水晶立即提升了簡單的輪廓，低過得來又引人注目。這款迷人的單品採用細高跟鞋，採用永恆的白色飾面，非常適合用來當婚鞋。

▲ Charles & Keith網眼水晶綴飾尖頭高跟鞋

The Korner婚鞋推介：

本土鞋履品牌The Korner以唯美的法式風格打造優雅知性的婚鞋，完美展現優雅高級的氣場，在婚禮中顯得大方得體，而且婚鞋系列至抵入手價只需$345，絕對是物超所值！

Klitter Heels HK$345

婚鞋系列的其中一個重頭戲，就是鞋身佈滿閃片的高跟鞋 Klitter Heels，鞋型修長細膩，尖頭設計不僅能夠拉長腿部比例，更能夠有視覺內縮的效果，肉肉腳也可被修飾。獨特的閃片設計，亮眼奪目，而且設計出三種不同風格的顏色，冷暖色系的女生都各有選擇。

▲ The Korner Klitter Heels

Krystal Flats HK$345

The Korner在Wedding Season中誠意推出的婚鞋之一，Krystal Flats 最大的賣點是加上了客人最喜歡的可拆式扣，它可奢華又可低調美，兩種著法可滿足不同需要的女生。2.5 cm 鞋跟，結合品牌最重視的舒適鞋墊效果，成為最舒適的隆重鞋款，在生命中特別的時刻留下更銘記的印象。

▲ The Korner Krystal Flats

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責任編輯：李惠儀