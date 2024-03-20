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賭王千金｜何超儀指父親選婿有一個要求　 首度披露何鴻燊遺產如何分配

娛樂 13:27 2024/03/20

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熱門 回南天 新手爸媽 婚後事 癌症殺手 中一面試 COLLAR 區區有好校 名校專區 高才通 會員有獎

何超儀現身《鲁豫有约一日行》。

在《鲁豫有约一日行》第12季中，「賭王千金」何超儀亮相接受訪問，她談到自己的入行經歷、與老公陳子聰的感情，更首度親披露爸爸何鴻燊的遺產如何分配！

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獲家姐何超瓊力撐追夢

何超儀坦言過往在演藝圈沒有太多機會，大多數只是在等待，又指叫自己做「何超」，是怕觀眾分不到她與姊妹們的名字。

超儀在節目中說：「父母不允許我進入演藝圈，因為我很叛逆，他們怕我會因此得罪很多人。」

她感恩家姐何超瓊全力支持她追夢，她指姐姐因需撐起整個家族的重擔，而不得不放棄拍戲的機會，故因不想妹妹留有遺憾，就相當支持！

何超儀獲家姐何超瓊力撐追夢。（影片截圖）


披露何鴻燊遺產分配

被問到遺產分配，超儀說：「平均了，當然比為家裡工作的姐姐弟弟他們會少一點了！所以我一年不能拍太多部片。」

魯豫追問：「如果花完，姊姊會不會不管你？」超儀坦言：「（姊姊）不管，她覺得餓不死我就可以了！自己找來的。」

何超瓊、何超鳳、何超蕸、何超儀

何鴻燊選婿有一個要求

超儀爸爸超儀爸爸曾指選婿有一大要求：「一定要找一個帥哥！」而超儀與陳子聰拍拖時，她就笑言自己言被對方的善良、靚仔外表吸引！
 

在超儀與陳子聰結婚前，何鴻燊曾找陳子聰詳談，就認為對方善良兼笨笨的。

她直言沒有想過離婚：「全家總動員幫自己籌辦婚禮，大姊、二姊、三姊、弟弟，連小姑媽都回來香港幫忙。這很震撼，他們那麼用心幫妹妹結婚，所以我這個婚結了之後，我怎麼樣都要把它堅持下去。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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