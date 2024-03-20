【偷拍判囚】涉偷拍女鄰居裸照判囚半年　官斥漠視事主尊嚴

▲ 涉偷拍女鄰居裸照判囚半年，官斥漠視事主尊嚴。（資料圖片）

已停職的37歲入境事務主任涉在其半山寓所，用望遠鏡輔助偷拍鄰座大廈女住戶在家中沒穿衣服等相片，並上傳至社交媒體。涉案入境事務主任經審訊後，被裁定窺淫及發布偷拍影像等3罪成立，今（20日）於東區裁判法院被判監6個月。裁判官判刑時指被告偷拍侵犯事主私隱，更大膽在網上發布照片任人觀看，不顧事主的權利和尊嚴。

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被告唐嘉麒（37歲），案發時為入境事務主任，早前經審訊後被裁定1項窺淫罪及2項發布源自窺淫罪的影像罪成。控罪指，被告於2021年10月22日，在香港半山區一住宅某室暗中為了觀察或拍攝個人的私密部位或私密作為，而拍攝X的私密部位；及於2021年10月14日及22日在香港發布X的影像，不理會X是否同意發布。

辯方求情指，被告明白其行為不尊重事主，被告由執法者淪為階下囚已是很大的教訓。

裁判官何慧嫻判刑時指，被告暗中拍攝令人極厭惡，侵犯事主私隱，辯方以本港人煙稠密「樓望樓」巧合看見事主作辯解，意圖推卸責任，法庭更要傳達身處私人空間不應被偷拍的訊息。被告偷拍侵犯事主私隱，更大膽在網上發布照片任人觀看，不顧事主的權利和尊嚴，就3罪共判囚6個月。

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記者：陳曉欣